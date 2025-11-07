Tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định

Phiên tòa giả định được đưa ra xét xử lưu động là cách tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến mọi tầng lớp người dân.

Ngày 7-11, UBND phường Chợ Lớn (TPHCM) phối hợp với Công ty luật TNHH Lưu Trang tổ chức phiên tòa giả định xét xử lưu động đối với bị cáo Đặng Văn Sơn (sinh năm 2003, trú phường Chợ Lớn, TPHCM) về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. HĐXX đã tuyên phạt Sơn 1 năm tù phạm tội.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 11-2023, Đặng Văn Sơn nhận giấy mời khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển nhập ngũ. Mặc dù lệnh gọi nhập ngũ đã được gửi hợp lệ, nhưng Sơn không có mặt đúng thời gian, địa điểm và không có lý do chính đáng. Vậy nên, tháng 3-2024, Sơn bị xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng.

Phiên tòa giả định được đưa ra xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật

Đến cuối năm 2024, Sơn tiếp tục được triệu tập khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho năm 2025. Tháng 10-2024, phường đội giao thông báo của hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và Sơn đã ký nhận. Thông báo yêu cầu Sơn có mặt tại nơi khám tuyển, nhưng Sơn không đến khám theo yêu cầu.

Tháng 10-2024, phường đội tiếp tục giao lệnh điều động khám sức khỏe ấn định, nhưng Sơn tiếp tục không chấp hành đến khám. UBND phường chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) xử lý theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội.

VĂN ANH