Philippines: Bão nhiệt đới Ragasa tăng cấp siêu bão

Ngày 21-9, Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão, với tốc độ gió 185 km/giờ và giật lên tới 230 km/giờ.

Hình ảnh vệ tinh tâm bão Ragasa. Ảnh: INQUIRER
Trưa cùng ngày, bão Ragasa ở vị trí cách TP Tuguegarao, Cagayan 555 km về phía Đông và đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 km/giờ. Dự báo, bão khả năng áp sát hoặc đổ bộ vào tỉnh Batanes hoặc quần đảo Babuyan trong ngày 22-9.

Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cảnh báo, bão Ragasa có nguy cơ gây mưa to, gió lớn và hình thành gió xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất. Người dân cũng được khuyến cáo cảnh giác nguy cơ nước biển dâng cao với đỉnh triều cường cao hơn 3m trong vòng 48 giờ tại các làng ven biển trũng thấp hoặc không có người ở tại các khu vực Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Ilocos Sur.

Trước đó, Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương Philippines yêu cầu các đơn vị chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp sơ tán, phòng ngừa và chính sách cấm tàu ​​thuyền khi bão Ragasa đổ bộ. Theo đó, thực hiện sơ tán phòng ngừa hoặc bắt buộc đối với người dân trong các vùng nguy hiểm, đặc biệt là những người sống ở các cộng đồng ven biển, vùng trũng và dễ bị sạt lở đất.

Trong khi đó, theo South China Morning Post, Đài quan sát khí tượng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong cảnh báo bão nhiệt đới Ragasa dự kiến đổ bộ vào Hong Kong trong ngày 24-9.

PHƯƠNG NAM

