Siêu bão Ragasa có thể vào Việt Nam

Bão Ragasa đã mạnh lên nhanh và sắp thành siêu bão trên cấp 17. Ngày 23-9, bão vào Biển Đông. Hiện hầu hết các mô hình đã cập nhật lại cảnh báo: tâm bão có thể đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ trong ngày 25-9.

Sáng 21-9, theo các cơ quan khí tượng quốc tế, bão Ragasa (Philippines gọi là Nando) đang hoạt động rất mạnh trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Sáng sớm 21-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam cho biết, tâm bão đã ở vị trí khoảng 17,7 độ vĩ Bắc và 127,8 độ kinh Đông, chỉ còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 600km về phía Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã cập nhật lại quỹ đạo dự báo theo các cơ quan khí tượng quốc tế. Mô hình sáng 21-9

Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, sau 7 giờ ngày 21-9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 16 trên thang Beaufort (tương đương 185-200km/giờ), giật trên cấp 17 (trên 220km/giờ).

Hầu hết các mô hình của Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản hiện dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão Ragasa có khả năng mạnh thêm và đạt cấp siêu bão (tương đương cấp 17 trên thang bão Việt Nam). Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Mô hình dự báo của Hoa Kỳ về hướng di chuyển của bão, cập nhật hồi 6 giờ ngày 21-9. Ảnh: Z.E

Đến ngày 22 và 23-9, bão có khả năng đi qua khu vực phía Bắc đảo Luzon rồi tiến vào Biển Đông. Sau khi vượt qua Philippines, cường độ bão có thể duy trì ở mức rất mạnh trong 2-3 ngày, sau đó mới suy yếu dần khi tương tác với đất liền Trung Quốc hoặc có thể chịu tác động của hoàn lưu không khí khác (áp cao lạnh).

Tuy nhiên, một số chuyên gia khí tượng của Việt Nam cho rằng, quỹ đạo bão không chịu tác động trực tiếp từ khối không khí lạnh tầng thấp, mà chủ yếu được dẫn bởi dòng gió ở các tầng khí quyển cao hơn (từ 700hPa trở lên).

Ảnh vệ tinh đĩa mây của siêu bão Sagasa và mắt bão lúc 6 giờ ngày 21-9. Nguồn: WINDY

Điểm đáng chú ý là từ đêm 20-9 (giờ Việt Nam), các mô hình dự báo uy tín quốc tế đã thay đổi hoặc cập nhật lại quỹ đạo (đường đi) của bão so với 2-3 ngày trước. Hiện tại, hầu hết kịch bản đều cho rằng bão Ragasa sẽ lệch Tây, đi xuyên qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) tiến thẳng vào vịnh Bắc Bộ vào khoảng ngày 25-9. Một số mô hình đang đưa ra xác suất cao bão sẽ vào đất liền Việt Nam.

Một số mô hình dự báo, trong đó có JMA (Nhật Bản) và ECMWF (châu Âu), cho rằng bão có thể áp sát đất liền nước ta (phía Bắc) với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14. Nếu bão lệch lên phía Bắc, mức độ gió và mưa có thể giảm. Nếu lệch xuống phía Nam, nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung bộ sẽ rõ rệt hơn.

Mô hình của Nhật Bản cũng nhận định bão Ragasa sẽ vào Việt Nam

Các mô hình dự báo toàn cầu như GFS (NOAA, Hoa Kỳ), ICON (Đức), ECMWF (châu Âu), cũng như cảnh báo từ JTWC (Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, Hoa Kỳ) và JMA (Cơ quan Khí tượng Nhật Bản) đều cho kết quả tương đồng về hướng đi và khả năng duy trì cường độ bão Ragasa.

Các kịch bản cho thấy trong vài ngày tới, hoàn lưu bão Ragasa có thể gây gió cực mạnh và mưa lớn cho khu vực Bắc Philippines, sau đó tác động đến Biển Đông, ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ven biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ của Việt Nam.

Theo các chuyên gia khí tượng, đây là siêu bão khó dự báo về hướng di chuyển, có nhiều yếu tố bất định tác động, người dân cần theo dõi liên tục trong trường hợp bão đổ bộ đất liền nước ta.

