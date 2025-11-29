ICC bác đề nghị trả tự do cho cựu Tổng thống Philippines

Các thẩm phán Tòa Hình sự quốc tế (ICC) ngày 28-11 đã bác yêu cầu trả tự do cho cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte với lý do sức khỏe.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: MANILA TIMES

Theo Kyodo, với phán quyết này, ông Duterte sẽ tiếp tục bị giam giữ trong thời gian chờ xét xử các cáo buộc tội ác chống loài người. Quyết định được đưa ra tại phiên điều trần ở La Hay (Hà Lan).

Thẩm phán Luz del Carmen Ibáñez Carranza cho biết đội bào chữa không chứng minh được rằng phán quyết trước đó của cấp dưới là “bất hợp lý”.

Ông Duterte, năm nay hơn 80 tuổi, không có mặt tại tòa. Nhóm luật sư bào chữa cho rằng thân chủ của họ “ yếu và mất khả năng” hợp tác trong quá trình tố tụng, đồng thời cho biết sẽ nộp lại yêu cầu xin tại ngoại sau khi có kết quả kiểm tra y tế hoàn chỉnh - dự kiến vào tháng tới.

Ngoài yêu cầu được tại ngoại, đội pháp lý của ông Duterte còn đề xuất chuyển ông sang giam giữ tại một quốc gia thành viên khác trong thời gian xét xử, song tòa phúc thẩm đã bác bỏ.

Trước đó, phiên điều trần sơ bộ cũng đã bị hoãn để chờ đánh giá y tế đầy đủ. Tháng trước, ICC quyết định tiếp tục giam giữ ông Duterte, nhận định cựu tổng thống có nguy cơ không quay lại tòa và có thể tìm cách gây ảnh hưởng tới nhân chứng nếu được tự do.

Tài liệu của tòa cáo buộc ông Duterte từng chỉ đạo và cho phép thực hiện các hành vi bạo lực, trong đó có giết người, nhằm vào những người bị coi là tội phạm ma túy. Các cáo buộc trải dài từ năm 2011, khi ông còn là thị trưởng thành phố Davao, đến năm 2019, thời điểm Philippines rút khỏi ICC.

Ông Duterte giữ chức Tổng thống Philippines từ năm 2016 đến 2022. Số người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp ma túy của ông gây tranh cãi lớn. Cảnh sát quốc gia cho biết hơn 6.000 người tử vong, trong khi các tổ chức nhân quyền cho rằng con số có thể lên tới 30.000.

ICC mở điều tra sơ bộ về chiến dịch chống ma túy của Philippines từ năm 2018. Phản ứng trước phán quyết mới nhất của ICC, Chính phủ Philippines cho biết “tôn trọng quyết định của Tòa”.

HUY QUỐC