Phim "Nhân diện" đến Việt Nam

Nhân diện (tựa gốc: Ugly) của đạo diễn Yeon Sang-ho (người đứng sau thành công của Train to Busan, Peninsula ) chính thức "cập bến" Việt Nam trong hành trình chinh phục 157 quốc gia.

Tác phẩm thuộc đề tài giật gân - tâm lý được chuyển thể từ truyện tranh mạng "Face" do chính Yeon Sang-ho sáng tác.

Phim mở ra câu chuyện về Im Yeong Gyu - một nghệ nhân khiếm thị có tài về khắc ấn, người cả đời sống trong bóng tối nhưng lại tạo nên những con dấu đẹp nhất thế giới.

Phim Nhân diện từng được giới thiệu tại TIFF và gây sốt ở Hàn Quốc trước khi đến Việt Nam. Ảnh: Beta

Vợ của Yeong Gyu - Young Hee mất tích từ lâu, và cả hai có với nhau một người con trai tên Dong Hwan. Young Hee được tìm thấy sau 40 năm nhưng chỉ là hài cốt. Nhận ra nhiều điều bất thường, Dong Hwan đã cùng nữ đạo diễn Kim Su-jin đi tìm sự thật về mẹ, cùng với câu hỏi day dứt nhất: “Mẹ tôi trông như thế nào?”.

Ngay trước khi chính thức ra mắt tại Hàn Quốc, Nhân diện đã có vinh dự được trình chiếu tại khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50, hạng mục Special Presentations.

Bộ phim nhận được nhiều lời tán dương sau buổi chiếu, đặc biệt dành cho góc nhìn sâu sắc của Yeon Sang-ho và tài năng diễn xuất của nam chính Park Jeong-min trong cả hai vai cha và con Yeong Gyu - Dong Hwan.

Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - giật gân được đánh giá cao cả nội dung và diễn xuất của nam chính Park Jeong Min. Ảnh: Beta

Trong ngày đầu khởi chiếu tại Hàn Quốc, Nhân diện đã tạo nên cơn sốt phòng vé lập tức chiếm vị trí số 1. Sau 1 tuần bám trụ quyết liệt tại top đầu, phim đạt doanh thu gần 3,5 triệu USD, thu hút hơn 467 nghìn lượt khán giả ra rạp (theo thống kê từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc - KOFIC).

Phim gây sốt phòng vé Hàn Quốc ngay trong ngày đầu ra mắt vào tháng 9. Ảnh: Beta

Nhờ đó, ekip đạo diễn Yeon Sang-ho đã mạnh dạn “chốt đơn” bản quyền phát hành tại 157 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Phim chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 3-10.

HẢI DUY