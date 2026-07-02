Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 2-7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu nhân sự.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Hà Tĩnh trình tờ trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh

Sau đó, các đại biểu bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đồng ý 54/54, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu sinh năm 1973, quê quán xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ Cử nhân kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu trải qua nhiều vị trí công việc tại cơ sở và từng là Giám đốc Quỹ Đầu tư và phát triển Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh (trước đây).

DƯƠNG QUANG