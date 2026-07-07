Đồng chí Mai Trung Hưng giữ chức Chủ tịch UBND xã Cần Giờ

Sáng 7-7, HĐND xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Cần Giờ thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND xã bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Mai Trung Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy xã, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Cần Giờ. Ảnh: TÂM LINH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Mai Trung Hưng cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu HĐND xã, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cần Giờ.

Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ Nguyễn Ngọc Vũ (phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Trung Hưng. Ảnh: TÂM LINH

Đồng chí hứa sẽ cùng tập thể UBND xã phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kết quả đạt được; chủ động đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, quản lý và điều hành, với mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xây dựng chính quyền thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe dân.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại xã Cần Giờ, đồng chí Mai Trung Hưng từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Ảnh: TÂM LINH

Đồng chí Mai Trung Hưng sinh ngày 10-6-1971; quê quán: xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An; có trình độ: Thạc sĩ Kiến trúc sư; Lý luận chính trị: Cao cấp.

CẨM NƯƠNG