TPHCM: Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định kiện toàn, bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM kiện toàn nhân sự. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 7-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 14. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Theo thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo. Cụ thể, bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Như vậy, Ban Chỉ đạo đã kiện toàn nhân sự. Trong đó, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 14, chiều 7-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chỉ đạo có 5 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, gồm các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM đã kiện toàn nhân sự sau khi có quyết định kiện toàn, bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Được làm Ủy viên Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có 12 Ủy viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Phạm Quốc Hưng, Chánh án TAND TPHCM; Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

VĂN MINH