Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Từ Anh Tuấn

Chiều 7-11, Đảng ủy phường Tân Mỹ (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (đợt 7-11-2025) đến đồng chí Từ Anh Tuấn, đảng viên Chi bộ khu phố 1, tại nhà riêng.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự lễ và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng đồng chí Từ Anh Tuấn và cho biết, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng chính là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đồng chí. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, trong quân ngũ, trên giảng đường hay khi công tác tại Bộ Ngoại giao, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất của người đảng viên.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trò chuyện cùng đồng chí Từ Anh Tuấn

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, đồng chí Từ Anh Tuấn đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại của đất nước, đặc biệt trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Từ khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục gắn bó với Chi bộ khu phố, luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, là tấm gương cho đảng viên trẻ noi theo.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Từ Anh Tuấn

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chúc mừng và mong muốn đồng chí Từ Anh Tuấn tiếp tục đồng hành cùng chi bộ, gắn bó với địa phương, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp phần vào sự phát triển của phường và thành phố.

Bí thư Đảng ủy phường Trần Chí Dũng cùng cấp ủy Chi bộ khu phố 1 tặng hoa chúc mừng đồng chí Từ Anh Tuấn

Nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Từ Anh Tuấn bày tỏ niềm xúc động và chia sẻ, đồng chí đã trải qua nhiều năm tháng học tập, công tác, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại. Qua đó, đồng chí càng nhận thức sâu sắc hơn về tính đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Từ Anh Tuấn khẳng định sẽ luôn khắc ghi lời thề của người đảng viên, tiếp tục nêu gương cho thế hệ trẻ, có các đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Đồng chí Từ Anh Tuấn sinh năm 1946, quê tỉnh Nghệ An. Từ năm 1965 - 1975, đồng chí là chiến sĩ Quân khu 4, làm giáo viên Trường Văn hóa Quân đội thuộc Tổng Cục Chính trị. Năm 1976 đến năm 1982, đồng chí học đại học ở Liên Xô. Từ năm 1983 - 2008, đồng chí là cán bộ pháp chế thuộc Văn phòng Bộ Ngoại giao, rồi tiếp tục sang Liên Xô học tại Học viện Ngoại giao; về nước công tác tại Văn phòng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Viễn Đông, Liên bang Nga. Năm 2018, đồng chí chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ phường Tân Mỹ, TPHCM. Đồng chí được khen thưởng: Huân chương Kháng chiến Hạng Ba, Huân chương Chiến công Hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng Ba, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

THU HOÀI