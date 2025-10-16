Phổ cập đăng ký kinh doanh trực tuyến đến từng hộ kinh doanh

Trước quy định 100% thủ tục đăng ký kinh doanh phải trực tuyến trong thời gian tới, phường Thủ Đức (TPHCM) tổ chức đội hình "Bình dân học vụ số" và xây dựng sổ tay để hướng dẫn, hỗ trợ từng hộ kinh doanh thực hiện.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh trực tuyến

Ngày 16-10, Đoàn thanh niên phường Thủ Đức phối hợp Đoàn thanh niên Viễn thông TPHCM ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số và phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn phường Thủ Đức.

Theo đó, đoàn thanh niên của hai đơn vị sẽ bố trí đội hình trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức.

Ngoài ra, khoảng 30-40 đoàn viên thanh niên nòng cốt sẽ được chia thành các tổ, đi đến từng khu dân cư, từng hộ kinh doanh và xuống các chợ truyền thống hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng công dân hiện hành, đăng ký chữ ký số, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh trực tuyến.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình ký kết

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Chủ tịch UBND phường Thủ Đức, cho biết, thành phố có chủ trương sắp tới 100% thủ tục đăng ký kinh doanh phải thực hiện trực tuyến. Theo đó, các hộ kinh doanh phải cập nhật, bổ sung nhiều giấy tờ liên quan, thậm chí phải đăng ký lại. Điều này khiến nhiều hộ kinh doanh cảm thấy lúng túng trong quá trình thực hiện.

Hiểu được tâm lý đó, ngoài tổ chức đội hình đoàn viên thanh niên đến từng hộ để hướng dẫn, phường còn xây dựng "Sổ tay hộ kinh doanh".

Sổ tay này hướng dẫn cách đăng ký trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, bao gồm các quy định mới nhất mà các hộ kinh doanh cần nắm và các bước thao tác trên máy tính hoặc thiết bị thông minh.

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Thủ Đức tặng "Sổ tay hộ kinh doanh" cho chủ hộ kinh doanh trên địa bàn phường

Trước đó, phường đã tổng hợp các nội dung người dân hay thắc mắc, khó khăn thường gặp, đồng thời rà soát tất cả các quy định mới, cách triển khai thực hiện mới nhất để xây dựng cuốn sổ tay.

Sổ tay có mã QR để người dân tìm hiểu và thực hiện theo từng bước được chỉ dẫn rất cụ thể ở bất kỳ đâu.

Sắp tới, phường Thủ Đức tổ chức tập huấn cho toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn để làm quen việc thực hiện các thủ tục trực tuyến, từ đăng ký kinh doanh đến khai báo thuế…

THU HƯỜNG