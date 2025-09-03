Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 3-9, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Đồng chí Lê Minh Ý (sinh ngày 2-9-1970), nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP từ ngày 1-9-2025 vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình. Đồng chí Lê Minh Ý, vừa nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, có quá trình công tác 35 năm, trưởng thành từ công tác Đoàn Thanh niên huyện Cái Nước trước đây.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những cống hiến của đồng chí Lê Minh Ý trong công tác, đặc biệt là hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thời gian qua. Đồng thời kỳ vọng đồng chí Lê Minh Ý tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã thống nhất cho nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng, hưởng chính sách, chế độ theo quy định đối với 15 trường hợp, trong đó có đồng chí Lê Minh Ý.

