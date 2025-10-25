Phòng chống tội phạm mạng toàn cầu - Dấu mốc từ Hà Nội: Hà Nội - điểm đến của các cam kết đa phương

Ngày 25 và 26-10, Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế khi đón hàng trăm đoàn đại biểu, trong đó có nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước dự lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng. Sự kiện này được kỳ vọng mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, lý tưởng cho các sự kiện quốc tế quan trọng.

Nâng vị thế Việt Nam

Việc thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc (LHQ) lựa chọn làm địa điểm tổ chức lễ mở ký là một sự kiện hết sức đặc biệt. Đây là lần đầu tiên địa danh Hà Nội sẽ gắn liền với một văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng, để giải quyết một trong những thách thức lớn của thế kỷ XXI. Đây cũng là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam - LHQ.

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua “Công ước Hà Nội” về tội phạm mạng, tháng 12-2024

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, lựa chọn này phản ánh vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước, cũng như sự tham gia đóng góp tích cực, trách nhiệm và thực chất của Việt Nam trong toàn bộ quá trình đàm phán công ước. Hơn thế nữa, việc đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội là cơ hội để Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò một thành viên có trách nhiệm, tin cậy của cộng đồng quốc tế; tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương; tham gia dẫn dắt quá trình xây dựng và định hình các khuôn khổ quản trị số toàn cầu, bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Sự kiện này cũng tạo tiền đề để Việt Nam triển khai thành công chiến lược chuyển đổi số, đưa đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng là bước cụ thể góp phần triển khai kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, ý nghĩa của sự kiện mở ký tại Hà Nội không chỉ nằm ở khía cạnh nghi lễ ngoại giao, mà còn là sự khởi đầu của một mạng lưới hợp tác toàn cầu mới, nơi Việt Nam được đặt vào vị trí trung tâm.

Cùng nhìn nhận việc thủ đô Hà Nội được LHQ lựa chọn làm địa điểm tổ chức lễ mở ký công ước là vinh dự lớn, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức lễ mở ký công ước, nêu rõ, điều này đã khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định với vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Tên gọi Công ước Hà Nội đã cho thấy sự tin tưởng của LHQ và cộng đồng quốc tế vào lập trường nhất quán đề cao luật pháp quốc tế, cũng như năng lực, cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Đánh giá về cơ hội lớn mở ra về đầu tư vào an ninh mạng tại Việt Nam sau lễ mở ký công ước, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, thực tế, đây không chỉ là dấu mốc chính trị - pháp lý có ý nghĩa toàn cầu, mà còn mở ra một “cơ hội vàng” để Việt Nam thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực an ninh mạng - lĩnh vực trụ cột của công nghiệp an ninh, có ý nghĩa chiến lược, sống còn đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong 2 ngày 25 và 26-10, ngoài lễ mở ký công ước, Việt Nam cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực dự kiến tổ chức trên 50 sự kiện bên lề, triển lãm chuyên ngành an ninh mạng và công nghệ thông tin, với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu. “Từ việc chủ trì đăng cai tổ chức lễ mở ký công ước, Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá, trở thành trung tâm đầu tư, nghiên cứu và phát triển giải pháp an ninh mạng hàng đầu khu vực”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định.

Điểm đến tin cậy

Trước khi tổ chức sự kiện lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng, Hà Nội đã từng đăng cai tổ chức thành công hàng loạt sự kiện quốc tế lớn, như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều vào năm 2019, Hội nghị Cấp cao Đông Á năm 2020, Triển lãm quốc tế về quốc phòng, Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất... Việc tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn trong những năm gần đây đã khiến Hà Nội được lựa chọn bởi tình hình chính trị ổn định, hạ tầng hiện đại, năng lực tổ chức chuyên nghiệp, và môi trường an ninh - ngoại giao vững chắc.

Xác định lễ mở ký Công ước Hà Nội là một trong những sự kiện ngoại giao - an ninh đa phương quan trọng nhất mà Việt Nam tổ chức trong năm 2025, công tác chuẩn bị đã được các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tích cực.

Bộ Công an cho biết đến nay đã có 100 kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, với mục tiêu xuyên suốt là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa, từ cơ sở các yếu tố, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức lễ mở ký công ước, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ theo đúng chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khẳng định: “Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thực địa và an ninh thông tin đã được triển khai đồng bộ, chủ động từ rất sớm, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trước, trong và sau lễ mở ký”. Bộ Công an đang phối hợp với TP Hà Nội lên kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa; giao thông thông suốt. Các tuyến giao thông trọng yếu, khách sạn, trung tâm hội nghị sẽ được rà soát kỹ lưỡng; phương án xử lý tình huống bất thường được xây dựng chi tiết. Hệ thống an ninh mạng quốc gia cũng được đặt trong trạng thái giám sát cao độ để phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng vào thời điểm diễn ra sự kiện.

Về lễ tân, Bộ Ngoại giao cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký LHQ để xây dựng chương trình nghị sự, quy trình ký kết, chuẩn bị phòng họp, khu vực tiếp xúc báo chí, hậu cần, phương tiện di chuyển và chỗ ở cho hàng trăm đoàn khách quốc tế. Về truyền thông, Bộ VH-TT-DL cùng các cơ quan báo chí trung ương đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền trong nước và quốc tế. Một trung tâm báo chí quốc tế dự kiến được thiết lập tại Hà Nội. Nhiều chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội và nền tảng số cũng được triển khai để lan tỏa thông điệp của công ước.

Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, an toàn, năng động, đóng góp trách nhiệm vào các vấn đề toàn cầu. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, với kinh nghiệm từ việc tổ chức thành công hàng loạt sự kiện quốc tế lớn, sự kiện lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng sẽ thành công. Sau sự kiện này, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế, nơi các quốc gia cùng đặt bút ký các cam kết đa phương.

“ Việc LHQ chọn Hà Nội là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng thể hiện vai trò, uy tín và đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời mang ý nghĩa lịch sử khi tên của thủ đô sẽ gắn với một công ước toàn cầu mới. Hà Nội là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp và rất có ý nghĩa. Đây là thủ đô hơn 1.000 năm tuổi, được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình và là điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế quan trọng”, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya chia sẻ.

BÍCH QUYÊN - ĐỖ TRUNG