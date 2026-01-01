Phú Thọ: Tạm giữ hình sự nam thanh niên lao xe vào cảnh sát giao thông

Ngày 1-1-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn lao xe vào cảnh sát giao thông. CLip: CÔNG AN PHÚ THỌ

Trước đó, tối 31-12-2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc) điều khiển xe mô tô chở theo một người, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng không chấp hành mà tăng ga, lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm bỏ chạy. Vụ việc khiến một cán bộ cảnh sát giao thông bị hất văng ra đường và bị thương.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế đối tượng, đồng thời đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu kịp thời.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an

Cơ quan công an xác định, hành vi của Nguyễn Anh Tuấn là nguy hiểm, xâm phạm hoạt động thi hành công vụ, đe dọa trực tiếp đến an toàn của lực lượng chức năng và người tham gia giao thông, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt thăm hỏi, động viên Thiếu tá Đỗ Văn Hùng, cán bộ cảnh sát giao thông bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Tại đây, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Anh Tuấn cũng như vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan (nếu có).

ĐỖ TRUNG