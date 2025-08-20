Pháp luật

Tạm giam thanh niên điều khiển xe máy tông gãy chân cảnh sát giao thông

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đại P. để điều tra về hành vi "Giết người".

Ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đại P. (sinh năm 2008, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi "Giết người".

ht1.jpg
Trần Đại P. điều khiển xe máy, không chấp hành hiệu lệnh và tông chấn thương cảnh sát giao thông

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 11-8, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do đồng chí Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng, phát hiện Trần Đại P. điều khiển xe mô tô BKS 86B4-143.86 chở theo một người ngồi sau chạy quá tốc độ quy định.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, P. không chấp hành mà lao thẳng vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, khiến đồng chí bị gãy chân và phải đi điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

NGUYỄN TIẾN

