Cảnh sát giao thông bị người đi xe máy tông chấn thương

SGGPO

Một cán bộ cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng khi đang làm nhiệm vụ thì bị người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tông gây chấn thương nặng. 

Sáng 12-8, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng hơn 8 giờ ngày 11-8, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do đồng chí Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng, phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, ngụ tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô BKS 86B4-143.86 chở theo một người ngồi sau chạy quá tốc độ quy định.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, Phong không chấp hành mà lao thẳng vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, khiến đồng chí bị gãy chân.

ht2.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi cán bộ cảnh sát giao thông bị thương khi làm nhiệm vụ

Sau khi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong, Trung tá Nguyễn Hoàng Trung được điều chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉ hình TPHCM để điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Công an xã Liên Hương khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TIẾN

Từ khóa

Lâm Đồng Bị thương Làm nhiệm vụ Hiệu lệnh Chấn thương Cảnh sát giao thông Cấp cứu

