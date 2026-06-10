Phục hồi phiên thứ 2, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm

Chứng khoán phiên giao dịch 10-6 tiếp tục phục hồi với sắc xanh

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 10-6 tiếp tục phục hồi với sắc xanh lan tỏa. Sắc tím cũng đã xuất hiện ở một số nhóm ngành.

Dòng tiền đổ vào mua cổ phiếu bất động sản và đầu tư công khiến cổ phiếu 2 nhóm này tăng mạnh: NVL, IDJ, LDG, CII tăng trần, CEO tăng 3,38%, NLG tăng 3,68%, DIG tăng 2,79%, VIC tăng 1,45%, TCH tăng 2,7%, VPI tăng 2,18%, SIP tăng 2,41%, PDR tăng 2,01%, VCG tăng 3,11%, PC1 tăng 3,13%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng nghiêng về sắc xanh góp phần củng cố đà phục hồi của VN-Index: BID tăng 1,22%, OCB tăng 2,88%, ABB tăng 4,97%, HCM tăng 1,28%, SHS tăng 1,67%, VPX tăng 1,17%; TCB, HDB, VPB, VCB, CTG, EIB, SSI, VCI tăng gần 1%...

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, tiêu dùng cũng giao dịch tích cực: VPG, BKG tăng trần; SBT tăng 3,41%, VNM tăng 1,03%, PAN tăng 1,56%, MWG tăng 1,03%, HUT tăng 1,29%...

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn “đỏ sàn”: PLX giảm 1,11%; BSR, PVD, PVT giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,66 điểm (0,59%) lên 1.803,71 điểm với 207 mã tăng, 105 mã giảm và 50 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 4,59 điểm (1,5%) còn 301,15 điểm với 77 mã tăng, 60 mã giảm và 48 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 19.800 tỷ đồng, tăng 6.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 20.800 tỷ đồng.

Dù vậy, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE hơn 230 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là MBB gần 88 tỷ đồng, VPB hơn 77 tỷ đồng và SSI hơn 51 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN