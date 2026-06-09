Thanh khoản thấp, VN-Index phục hồi nhẹ

Thị trường chứng khoán phiên 9-6 biến động mạnh trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục thận trọng. Nhóm cổ phiếu tài chính lấy lại sắc xanh, góp phần giúp VN-Index phục hồi nhẹ cuối phiên.

Trong phiên sáng, VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số đảo chiều, có thời điểm giảm gần 9 điểm, trước khi hồi phục về cuối phiên.

Nhóm cổ phiếu tài chính, gồm ngân hàng và chứng khoán, là tâm điểm thị trường khi hút được dòng tiền và tăng khá tích cực. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng góp phần hỗ trợ VN-Index phục hồi trên nền thanh khoản thấp, với ACB tăng 4,95%, STB tăng 3,15%, OCB tăng 2,53%, MSB tăng 2,11%, TPB tăng 1,27%, VPB tăng 1,17%...

Một số cổ phiếu tiêu dùng và công nghiệp cũng giao dịch tích cực như CMN tăng 3,28%, MSN tăng 2,26%, PET tăng 1,65%, HNG tăng 1,47%, MWG tăng 1,31%; GEE tăng 1,78%, VJC tăng 1,24%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản phân hóa. Ở chiều tăng, IDJ tăng trần, KDH tăng 2,16%, KBC tăng 1,75%, CEO tăng 1,37%, HDC tăng 1,2%, VPI tăng 1,19%, DXG tăng 1,17%. Ngược lại, NVL giảm 4,33%, VRE giảm 1,69%; KHG, SIP, VHM, VIC, BCM giảm gần 1%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu khí và phân bón đồng loạt giảm. BSR giảm 1,92%, PLX giảm 2,88%, OIL giảm 1,36%, PVD giảm gần 1%; DPM giảm 2,04%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,52 điểm, tương đương 0,14%, lên 1.793,05 điểm, với 174 mã tăng, 128 mã giảm và 65 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 7,38 điểm, tương đương 2,47%, lên 305,74 điểm, với 71 mã tăng, 71 mã giảm và 51 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 13.700 tỷ đồng, giảm khoảng 5.300 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, thanh khoản đạt khoảng 14.400 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE gần 450 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh gồm FPT hơn 108 tỷ đồng, TCB hơn 98 tỷ đồng và MBB hơn 83 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN