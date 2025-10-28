Chính trị

Phường Bến Cát: Khen thưởng các lực lượng kịp thời cứu trợ người dân khi ngập lụt

Chiều 28-10, UBND phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức khen thưởng cho 4 tập thể và 71 cá nhân có thành tích trong công tác cứu trợ nhân dân, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, dũng cảm cứu người của các tập thể, cá nhân trong công tác cứu trợ nhân dân, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua.

Quang cảnh hội nghị

Bà Trần Thị Thảo cũng mong muốn các cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng các phương án, kế hoạch phù hợp cho từng cấp độ, kịp thời xử lý nhanh những tình huống xảy ra trên địa bàn; đồng thời rà soát các thiệt hại của người dân do thiên tai để có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác cứu trợ nhân dân

Trước đó, sau trận mưa lớn đêm 22-10, rạng sáng 23-10, lưu lượng nước lớn dẫn đến tình trạng bị ngập tại khu vực Lai Khê, Cầu Đôi… làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, cơ sở vật chất của người dân.

Biểu dương thành tích của các lực lượng trong công tác trợ giúp nhân dân

Ngay trong đêm, các lực lượng của phường Bến Cát đã nhanh chóng tập hợp, thực hiện các giải pháp ứng phó kịp thời để đảm bảo hạn chế tối đa những thiệt hại về tài sản, đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

