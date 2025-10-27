Xã hội

Phường Bến Cát (TPHCM) khảo sát thực tế tình hình ngập úng trên địa bàn

SGGPO

Ngày 27-10, Đoàn khảo sát UBND phường Bến Cát (TPHCM) do bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế tình hình ngập úng trên địa bàn.

Tại các khu phố Phú Lộc, Phú Thạnh, Tân Hưng, Phú Hưng và Lai Hưng thuộc phường Bến Cát, đoàn đã đến khảo sát hệ thống thoát nước, mương rãnh, các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập cục bộ trong mùa mưa.

Ngập BC 4.jpg
Một số nhà dân bị ngập nước trong trận mưa đêm 26-10

Đoàn cũng lắng nghe phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình thoát nước, ngập nước ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn giao thông.

Ngập BC 2.jpg
Đến sáng 27-10, nước rút dần nhưng vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận một số khu vực có hệ thống thoát nước xuống cấp, bị bồi lấp hoặc chưa được đấu nối đồng bộ, gây ứ đọng nước khi mưa lớn kéo dài.

Ngập BC 1.jpg
Sinh hoạt nhiều gia đình đảo lộn do ngập úng

Chủ tịch UBND phường Bến Cát Trần Thị Thảo đề nghị các phòng chuyên môn phối hợp khu phố rà soát cụ thể từng vị trí ngập úng, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.

Ngập BC 6.jpg
Đoàn công tác khảo sát tại khu vực bị ảnh hưởng gồm các khu phố Phú Lộc, Phú Thạnh, Tân Hưng, Phú Hưng và Lai Hưng

Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh cần ưu tiên xử lý các khu vực ngập úng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác xuống cống rãnh, góp phần bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả.

Ngập BC 3.jpg
Lắng nghe ý kiến của người dân để có hướng xây dựng kế hoạch duy tu, sữa chữa, nâng cấp hạ tầng thoát nước

Qua khảo sát, phường Bến Cát sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa và nâng cấp hạ tầng thoát nước, hướng tới cải thiện điều kiện sinh hoạt, môi trường và diện mạo đô thị của phường trong thời gian tới.

Tin liên quan
TÂM TRANG

Từ khóa

ngập nước ngập úng thoát nước phường Bến Cát

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn