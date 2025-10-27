Phường Bến Cát (TPHCM) khảo sát thực tế tình hình ngập úng trên địa bàn

Ngày 27-10, Đoàn khảo sát UBND phường Bến Cát (TPHCM) do bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế tình hình ngập úng trên địa bàn.

Tại các khu phố Phú Lộc, Phú Thạnh, Tân Hưng, Phú Hưng và Lai Hưng thuộc phường Bến Cát, đoàn đã đến khảo sát hệ thống thoát nước, mương rãnh, các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập cục bộ trong mùa mưa.

Một số nhà dân bị ngập nước trong trận mưa đêm 26-10

Đoàn cũng lắng nghe phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình thoát nước, ngập nước ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn giao thông.

Đến sáng 27-10, nước rút dần nhưng vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận một số khu vực có hệ thống thoát nước xuống cấp, bị bồi lấp hoặc chưa được đấu nối đồng bộ, gây ứ đọng nước khi mưa lớn kéo dài.

Sinh hoạt nhiều gia đình đảo lộn do ngập úng

Chủ tịch UBND phường Bến Cát Trần Thị Thảo đề nghị các phòng chuyên môn phối hợp khu phố rà soát cụ thể từng vị trí ngập úng, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực bị ảnh hưởng gồm các khu phố Phú Lộc, Phú Thạnh, Tân Hưng, Phú Hưng và Lai Hưng

Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh cần ưu tiên xử lý các khu vực ngập úng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác xuống cống rãnh, góp phần bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả.

Lắng nghe ý kiến của người dân để có hướng xây dựng kế hoạch duy tu, sữa chữa, nâng cấp hạ tầng thoát nước

Qua khảo sát, phường Bến Cát sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa và nâng cấp hạ tầng thoát nước, hướng tới cải thiện điều kiện sinh hoạt, môi trường và diện mạo đô thị của phường trong thời gian tới.

TÂM TRANG