Long Hải siết chặt quản lý 212 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Trước thực trạng còn nhiều tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, xã Long Hải (TPHCM) đang tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đội tàu, kiên quyết không để tàu vi phạm xuất bến, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU.

Ngày 5-1, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải (TPHCM), chủ trì cuộc họp về công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã.

Tàu cá không đủ điều kiện neo đậu bờ tại cảng cá Tân Phước, xã Long Hải

Theo báo cáo, tính đến ngày 31-12-2025, xã Long Hải có 212/1.213 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Trong số này, 128 tàu đang neo đậu tại địa phương. UBND xã đã giao các ấp phân công cụ thể người làm đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, xác minh, làm rõ thông tin từng tàu cá; định kỳ hàng tuần báo cáo vị trí tọa độ, khu vực neo đậu và hình ảnh tàu cá đậu bờ.

Số tàu còn lại thuộc các diện như: mất tích; đậu bờ nhưng đã bán ra ngoài địa phương chưa thực hiện thủ tục sang tên, đổi chủ; chủ tàu đã cắt hộ khẩu khỏi địa phương; chủ tàu đã ký tờ khai xóa đăng ký tàu cá hoặc chủ tàu không có mặt tại địa phương.

Thực hiện công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động cũng như các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống khai thác IUU, UBND xã Long Hải đã thành lập Tổ kiểm tra tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, Tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU xã và Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ ngư dân.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tâm yêu cầu Đồn Biên phòng Phước Tỉnh quản lý chặt chẽ đội tàu, tuyệt đối không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến. Đồng thời, yêu cầu các ấp tiếp tục giám sát, ghi nhận đầy đủ tọa độ, hình ảnh và địa chỉ neo đậu đối với từng tàu cá không đủ điều kiện đang neo đậu trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế xã được giao đôn đốc Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM sớm cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá đã được đăng kiểm; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác, đánh bắt thủy sản, phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm quy định IUU.

THÀNH HUY