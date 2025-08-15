Phường Cát Lái (TPHCM): Nhiều lợi thế trở thành điểm đến lý tưởng của doanh nghiệp

Phường Cát Lái (TPHCM) đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp gắn với chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị xanh - thông minh - bền vững.

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Cát Lái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái Đỗ Anh Khang cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, phường đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp gắn với chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị xanh - thông minh - bền vững. Thực hiện hiệu quả quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, phát triển đô thị đa trung tâm, kết nối vùng cảng và logistic hiện đại…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường Cát Lái đề ra 28 chỉ tiêu và 2 chương trình trọng điểm: chuyển đổi số, xây dựng khu phố thông minh, phường thông minh; đột phá về hạ tầng đô thị.

Phường cũng xác định 2 công trình trọng điểm: hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trường THPT chất lượng cao Cát Lái; xây dựng mới Trạm y tế phường Cát Lái.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cát Lái đã nhanh chóng ổn định tình hình, tập trung vào công tác xây dựng và phát triển địa phương. Các hoạt động quản lý nhà nước, kinh tế, văn hóa, xã hội được duy trì, thông suốt, ổn định và phát triển.

Đồng chí điểm lại một số kết quả của phường Cát Lái và nhận xét, điều đó đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, với vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông hiện đại và sự kết hợp giữa trung tâm logistics cùng với định hướng trở thành “trục đô thị - cảng thông minh”, phường Cát Lái sẽ là địa phương có vai trò đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, nhất là trong ngành logistics và thương mại - dịch vụ.

“Sự phát triển của cảng Cát Lái không chỉ mang lại nguồn thu lớn mà còn tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển, từ kho bãi, vận tải đến dịch vụ thương mại... Điều này giúp Cát Lái trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phân tích.

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phường tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống giao thông kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu - Khu công nghiệp và khu đô thị Cát Lái; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trong đó, chú trọng tạo điều kiện nâng cao chất lượng, quy mô của doanh nghiệp trên địa bàn, tích cực hỗ trợ chuyển đổi số, thu hút đầu tư các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, xem đây là một động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Phường Cát Lái cũng cần quan tâm công tác xây dựng Đảng về các mặt; tập trung thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, phải đổi mới tư duy, tầm nhìn, lề lối làm việc, phải thực sự trọng dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên - đủ tâm, tầm, tài, tín, có trách nhiệm với nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cát Lái, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó là thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kịp thời nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, có bản lĩnh chính trị, vững vàng, có đạo đức công vụ, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ tốt.

Song song với phát triển kinh tế và hạ tầng đô thị, phường Cát Lái phải xác định văn hóa - xã hội là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh cho phát triển bền vững của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phường Cát Lái đặc biệt quan tâm phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cát Lái nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Đỗ Anh Khang làm Bí thư Đảng bộ phường Cát Lái.

THU HƯỜNG