3 khâu đột phá xây dựng phường An Hội Tây phát triển

Ngày 13-8, Đảng bộ phường An Hội Tây (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường An Hội Tây đề ra 25 chỉ tiêu, 3 chương trình và 3 công trình trọng điểm, trong đó có chương trình chỉnh trang đô thị dọc tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

3 khâu đột phá gồm: Chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội gắn với phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao; Cải thiện chất lượng môi trường gắn với xây dựng mô hình đô thị xanh và phát triển bền vững; Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận kết quả các phường tiền thân đã đạt được; đồng thời đề nghị Đảng bộ phường giữ vững nguyên tắc của Đảng, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật; tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiện toàn đội ngũ, đổi mới tư duy quản lý, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ tốt cho nhân dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phường cần định hình không gian phát triển mới với kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường không gian xanh, hỗ trợ chuyển đổi số, tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế - giao thông quan trọng để thu hút đầu tư các ngành thương mại, dịch vụ giá trị gia tăng cao. Đồng thời, quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, giao thông liên phường, tuyến hẻm và các công trình dân sinh.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường An Hội Tây nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Đoàn Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Hội Tây

CẨM TUYẾT