Xây dựng phường Bình Tân thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Bình Tân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị gợi mở, phường phải chủ động kết nối, hòa mình vào sự phát triển chung của TPHCM, đồng thời khai thác tối đa lợi thế để trở thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại, đáng sống.

Ngày 13-8, Đảng bộ phường Bình Tân (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Mắc xích quan trọng trong trục phát triển

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, phường Bình Tân có vị trí, mắt xích quan trọng trong trục phát triển, kết nối TPHCM với các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, bền vững. Vì vậy, phường phải chủ động kết nối, khai thác tối đa lợi thế để trở thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại, đáng sống.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, từ điều kiện trên, Đảng bộ phường Bình Tân phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình phát triển mới, cùng TPHCM bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gợi mở một số nội dung quan trọng để phường Bình Tân tập trung thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nêu rõ, phường cần rà soát các quy hoạch phát triển không gian trên địa bàn đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung của TPHCM, khai thác tốt nhất tiềm năng, vị trí, quỹ đất và điều kiện riêng có của Bình Tân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tân, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quan tâm bố trí quỹ đất hợp lý cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, không gian công cộng; phát triển hài hòa, bền vững phù hợp với điều kiện và quy mô dân số, diện tích tự nhiên và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển hạ tầng đô thị; quản lý phát triển đô thị bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị, phường cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực trọng yếu, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển; cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Trong đó, quan tâm phát triển hệ thống giao thông đối nội, giao thông đối ngoại, liên phường. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, thương mại; tích cực thu hút đầu tư vào các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học công nghệ cao gắn với chuyển đổi số.

Không để xây dựng trái phép, tự phát

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đặc biệt lưu ý, quản lý chặt chẽ đô thị nhất là ở các khu vực đô thị hóa; quản lý trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn, không bỏ trống địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị.

Khẳng định phát triển văn hóa đồng bộ, tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị lưu ý, Đảng bộ phường cần xác định văn hóa - xã hội là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh cho phát triển bền vững của phường Bình Tân.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường có dân số đông, thành phần dân cư đa dạng, do đó, phường cần đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm hướng đến phát triển con người toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đồng chí cũng lưu ý, phường tiếp tục mở rộng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao hiện đại; quan tâm hơn nữa chất lượng và sự lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cả vật thể và phi vật thể trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, chăm lo tốt các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người yếu thế, người dân có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng cộng đồng nhân văn, nghĩa tình.

Với đặc thù địa bàn đô thị hóa nhanh, dân cư đông, thành phần đa dạng, lao động tập trung lớn, giáp ranh nhiều xã, phường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Trong đó, ứng dụng tốt công nghệ trong công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin từ nhân dân, giữ vững ổn định địa bàn từ sớm, từ xa.

Trước phiên diễn ra đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng lưu ý, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Đảng bộ và hệ thống chính trị phường. Chuyển đổi số toàn diện trong từng cơ quan, đơn vị. Triển khai tốt phong trào “Bình dân học vụ số”; huy động hiệu quả nguồn lực trong dân tham gia xây dựng phường trở thành đô thị thông minh, sáng tạo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay, phường là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý, hệ thống chính trị phường phải đổi mới mạnh mẽ tư duy trong lãnh đạo, quản lý, trong phương thức lãnh đạo, điều hành.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ phường bản lĩnh, có trách nhiệm, tinh thần phục vụ, có đạo đức công vụ, có năng lực tổng hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ, sâu sát thực tiễn, tận tâm, tận tụy, tận tình phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đến dự chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, chính quyền phường tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ và kiến tạo, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm mục tiêu của chính quyền.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

"Đảng bộ phường xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới “vừa hồng, vừa chuyên”, nói đi đôi với làm, tránh hình thức, phô trương, ngại khó, ngại đổi mới, né tránh, không dám đương đầu trước khó khăn, thách thức; phát huy dân chủ trong đảng đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý.

Đại hội cũng đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 27 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Diệu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

VĂN MINH