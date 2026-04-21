Triển lãm nghệ thuật chủ đề "Ngôi nhà ánh sáng" tại Vũng Tàu

Triển lãm nghệ thuật “ Maison de Lumière - Ngôi nhà ánh sáng” diễn ra từ 21 đến 25-4 tại phường Vũng Tàu (TPHCM), trưng bày nhiều phiên bản kiệt tác hội họa của thế giới và Việt Nam.

Ngày 21-4, tại di tích Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1 đường Ba Cu), khai mạc triển lãm nghệ thuật “Maison de Lumière - Ngôi nhà ánh sáng” do UBND phường Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư giải pháp Thông tin Việt tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và đông đảo người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Triển lãm “Maison de Lumière – Ngôi nhà ánh sáng” quy tụ những phiên bản của các danh họa thế giới như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vincent van Gogh, Claude Monet và Pablo Picasso. Đồng thời, triển lãm cũng giới thiệu các tác phẩm nổi tiếng của các danh họa Đông Dương Việt Nam như Mai Trung Thứ, Nguyễn Tường Lân, Lê Phổ, Tô Ngọc Vân...

Triển lãm đã được Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cấp phép. Các tác phẩm gốc được vẽ trên chất liệu sơn dầu trên gỗ, sơn dầu trên vải, bích họa... còn các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được in, vẽ trên canvas với tỷ lệ 1:1 so với tác phẩm thực.

Việc tổ chức triển lãm là một nỗ lực của địa phương nhằm góp phần đa dạng hóa đời sống tinh thần tại phố biển Vũng Tàu – một đô thị du lịch sôi động với những kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn.

Tại triển lãm, ban tổ chức gắn mã QR dưới mỗi bức tranh để người xem có thể quét và tìm hiểu sâu hơn về nội dung trong từng tác phẩm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết: “Việc địa phương tổ chức những sự kiện văn hóa nghệ thuật chất lượng như hôm nay nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao giá trị trải nghiệm, thu hút du khách và hướng đến sự phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa”.

