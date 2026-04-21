11 đội tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng tại xã Long Hải

Tối 21-4, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Hải (TPHCM), Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tự hào tiếp bước” diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và người dân tham gia.

Liên hoan do Hội Cựu chiến binh xã Long Hải phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5).

Tham gia liên hoan có 11 đội với hơn 200 diễn viên, ca sĩ không chuyên là hội viên cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên đến từ các ấp trên địa bàn. Trong thời lượng từ 15 đến 25 phút, mỗi đội trình bày ít nhất 3 tiết mục thuộc các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, ca múa..., với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương, biển đảo, cùng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Các đội có sự đầu tư công phu từ khâu lựa chọn chủ đề, ca khúc đến dàn dựng, biên tập và phục trang, tạo hiệu quả tuyên truyền rõ nét, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Một tiết mục tham gia tại liên hoan.

Liên hoan là dịp để đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng lối sống đẹp, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Đồng thời, đây cũng là sân chơi ý nghĩa để hội viên cựu chiến binh giao lưu, thể hiện năng khiếu nghệ thuật, tăng cường gắn kết cộng đồng.

THÀNH HUY