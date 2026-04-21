Xã Hồ Tràm ra quân làm sạch môi trường biển

Ngày 21-4, xã Hồ Tràm (TPHCM) tổ chức lễ ra quân làm vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển Hồ Tràm, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến các hộ gia đình và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh

​​Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh mục tiêu của đợt ra quân không chỉ dừng lại ở việc làm sạch cảnh quan môi trường mà còn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ hệ sinh thái biển. Việc giữ gìn bãi biển Hồ Tràm sạch đẹp, an toàn được xác định là yếu tố then chốt để góp phần phát triển du lịch bền vững.

Người dân xã Hồ Tràm tham gia thu gom rác trên bãi biển. Ảnh: TRẦN LUẬT

Ngay sau lễ phát động, đông đảo hội viên, đoàn viên các đoàn thể cùng cán bộ, chiến sĩ Công an và Biên phòng tham gia thu gom rác thải dọc theo bờ biển.

Lãnh đạo xã Hồ Tràm trực tiếp tham gia làm sạch bãi biển. Ảnh: TRẦN LUẬT

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cùng ký cam kết bảo vệ môi trường. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh.

Các chiến sĩ biên phòng cùng tham gia thu gom rác, làm sạch bãi biển. Ảnh: TRẦN LUẬT

​Việc duy trì nền nếp ra quân bảo vệ môi trường khu vực bãi biển Hồ Tràm cũng là sự chuẩn bị tích cực của địa phương cho kỳ nghỉ lễ sắp tới,

QUANG VŨ - TRẦN LUẬT

