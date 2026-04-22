Cấp mã QR để người dân tự chấm điểm xây dựng khu dân cư

Ủy ban MTTQ phường Tân Mỹ vừa triển khai bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn” và thành lập các tổ tự quản tại chung cư Tân Mỹ. Mục tiêu của việc xây dựng bộ tiêu chí này nhằm nâng cao ý thức tự giác của cư dân, xây dựng môi trường sống sạch, an toàn, văn minh; đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, tăng cường chăm lo an sinh xã hội.

Các hộ dân tại chung cư Tân Mỹ dự hội nghị

Để triển khai bộ tiêu chí này, Ủy ban MTTQ phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bộ đến từng hộ dân thông qua sinh hoạt khu phố, niêm yết tại bảng tin, hành lang, thang máy; kết hợp tuyên truyền qua nhóm Zalo và mã QR, vận động 100% cư dân đăng ký tham gia.

Triển khai bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn” đến các tổ tự quản

Ban Tổ chức trao quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại chung cư

Để quản lý, theo dõi việc thực hiện các tiêu chí, phường Tân Mỹ sẽ cấp cho mỗi hộ một mã QR riêng để tự đánh giá các tiêu chí xây dựng chung cư của hộ mình. Cuối tháng, các tổ tự quản sẽ sử dụng mã này để cập nhật, đánh giá định kỳ, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Bộ tiêu chí xây dựng chung cư Tân Mỹ

Mỗi hộ dân có 1 mã QR để tự chấm điểm

