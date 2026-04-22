Phường Xuân Hòa phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

Chiều 22-4, tại Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026, lãnh đạo phường Xuân Hòa (TPHCM) đã xác định quyết tâm hành động đối mỗi với cá nhân, đơn vị là phải chủ động, sáng tạo giải quyết khó khăn, không chờ xin ý kiến dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Các khối thi đua của phường Xuân Hòa ký kết giao ước thi đua tại hội nghị. Ảnh: TH
Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, phường Xuân Hòa nhìn nhận, đối với công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua có nơi vẫn còn hình thức, chưa khen thưởng đúng người. Do vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu trong thời gian tới đối với công tác thi đua, các cá nhân, đơn vị phải thay đổi tư duy trong phong trào thi đua và phải chủ động, sáng tạo giải quyết khó khăn không chờ xin ý kiến dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, phường Xuân Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

Trên tinh thần đó, trong chương trình phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa khẳng định quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị địa phương sẽ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt từ 10% trở lên. Cụ thể, trong năm 2026 phường được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 4.290 tỷ đồng, đây là con số thách thức nhưng phường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

UBND phường Xuân Hòa tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, phường Xuân Hòa nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Thanh Hiền

Tại hội nghị, phường Xuân Hòa có 3 cá nhân đã nhận bằng khen của Chủ tịch nước; 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THANH HIỀN

giải ngân vốn đầu tư công thi đua yêu nước UBND phường Xuân Hòa cây xanh

