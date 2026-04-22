Hơn 300 người dân tập huấn kỹ năng truyền tin báo cháy

Việc kết nối hệ thống truyền tin báo cháy là giải pháp nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời trong các vụ cháy, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 21-4, phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC và CNCH) Khu vực 16, Công an TPHCM tổ chức chương trình tập huấn kết nối hệ thống truyền tin báo cháy và hướng dẫn sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114" cho hơn 300 lượt người dân trên địa bàn.

Người dân tham gia chương trình và được tập huấn truyền tin báo cháy

Nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn là hướng dẫn việc trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy và cách thức sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114" trên điện thoại thông minh.

Theo đó, cán bộ tuyên truyền của Đội CC và CNCH Khu vực 16 đã tư vấn, hướng dẫn cách thức lắp đặt hệ thống truyền tin, bảo đảm sự kết nối thông suốt từ cơ sở đến trung tâm chỉ huy.

Báo cáo viên phổ biến các quy định về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024

Bằng phương pháp giới thiệu trực quan, báo cáo viên còn phổ biến các nội dung trọng tâm của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; các quy định mới về trách nhiệm và chế tài xử phạt trong lĩnh vực PCCC; đồng thời hướng dẫn cho người dân các kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống.

UBND phường Thạnh Mỹ Tây trao Quyết định thành lập 76 Đội dân phòng

Dịp này, UBND phường Thạnh Mỹ Tây công bố và trao Quyết định thành lập 76 Đội dân phòng trên địa bàn với nhiệm vụ ứng phó nhanh chóng các tình huống hỏa hoạn ngay từ khi mới phát sinh.

Phường cũng phối hợp cùng Công ty Gsafe trao tặng và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho hai đơn vị giáo dục đặc thù là Trường phổ cập Phường 25 và Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

MẠNH THẮNG