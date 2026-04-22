Trường công lập chất lượng cao ở phường Tam Thắng: Xây nền móng cho trường kiểu mẫu

Phường Tam Thắng là địa phương đầu tiên ở khu vực phía Đông TPHCM xây dựng đề án trường công lập chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập cho cả 3 cấp học. Từ 16 cơ sở giáo dục, địa phương chọn 3 trường thí điểm, dự kiến bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Chuẩn hóa, hiện đại

Năm học 2025-2026, UBND phường Tam Thắng đã tổ chức cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại các trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập ở trung tâm TPHCM. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM, UBND phường Tam Thắng đã định hướng các trường đánh giá, rà soát tiêu chí, điều kiện thực hiện. Từ đó, phường Tam Thắng chọn Trường Mầm non Hương Sen, Trường Tiểu học Trưng Vương, Trường THCS Nguyễn An Ninh triển khai thí điểm.

Ông Hoàng Đình Kê, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng, cho biết, mục tiêu của địa phương là nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục công lập. Khi trở thành trường chất lượng cao, các trường công lập sẽ chuẩn hóa về đội ngũ, chương trình đào tạo cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Vì vậy, học sinh có cơ hội học tập trong môi trường không thua kém các trường quốc tế hay trường tư thục chất lượng cao với mức học phí thấp hơn nhiều.

Học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh tham gia hoạt động trải nghiệm tại làng nghề

Đây được xem là bước đột phá cho giáo dục công lập khu vực phía Đông TPHCM - địa bàn duy nhất tại TPHCM đã vượt tiêu chí 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đến trường.

Sau khi được Sở GD-ĐT TPHCM thẩm định, UBND phường Tam Thắng đã ban hành quyết định phê duyệt các đề án để triển khai từ năm học 2026-2027 theo lộ trình “cuốn chiếu”, bảo đảm tính liên thông giữa các cấp học, các độ tuổi. Trong đó, UBND phường giao các trường phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong quản lý, giảng dạy. Đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

Lộ trình “cuốn chiếu”

Tại Trường Mầm non Hương Sen, với nền tảng chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, theo lộ trình, mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập sẽ được thực hiện từ năm học 2026-2027 ở nhóm trẻ 3 tuổi. Sau đó sẽ mở rộng dần và hoàn thiện cho tất cả các độ tuổi từ năm học 2029-2030.

“Điểm khác biệt của mô hình là trẻ được tham gia nhiều hoạt động phát triển tư duy và kỹ năng thông qua các môn học với phương pháp giáo dục hiện đại. Nhà trường sẽ đầu tư cải tạo phòng học, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đặc biệt cho nhóm trẻ 3-4 tuổi, nhằm sẵn sàng triển khai mô hình từ năm học tới”, cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay.

Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn An Ninh đã có sẵn một “hệ sinh thái” giáo dục vững chắc để trở thành trường THCS chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập đầu tiên tại khu vực này. Cô Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin, trường đã hoàn thiện đề án với 3 giai đoạn.

Trước mắt, trường tập trung hoàn thiện khung chương trình, bồi dưỡng nhân sự và nâng cấp hạ tầng số. Ở các giai đoạn kế tiếp, chương trình triển khai “cuốn chiếu” bắt đầu từ khối lớp 6 năm học 2026-2027. Trong quá trình thực hiện, trường sẽ đánh giá định kỳ để điều chỉnh phương pháp, tiến tới hoàn thiện mô hình cho toàn cấp học.

Theo lãnh đạo các trường, thách thức lớn nhất là bài toán xã hội hóa, bởi mức thu dự kiến sẽ cao hơn trước. Do vậy, nhiệm vụ của nhà trường là phải vận hành cơ chế tài chính công khai, minh bạch, chứng minh bằng chất lượng giáo dục, từ đó tạo đồng thuận từ phụ huynh.

Ông Hoàng Đình Kê cho biết, theo định hướng của phường, thời gian tới sẽ ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cấp phòng học, khu bán trú và hạ tầng công nghệ tại các trường. Tuy nhiên, cơ sở vật chất chỉ là nền tảng, còn quyết định vẫn là đội ngũ giáo viên. Phải có những người dám nghĩ, dám làm, giàu nhiệt huyết và sáng tạo để kiến tạo môi trường giáo dục năng động, hiện đại; cùng với đó là sự đồng thuận, ủng hộ tối đa của phụ huynh.

Khi áp dụng mô hình, bên cạnh chương trình cốt lõi của Bộ GD-ĐT, học sinh sẽ được tăng cường tiếng Anh theo chuẩn Cambridge, học Toán, Khoa học bằng tiếng Anh và tiếp cận tin học quốc tế. Nhà trường cũng tập trung giáo dục kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, năng lực số cho học sinh. Đặc biệt, Trường THCS Nguyễn An Ninh còn được định hướng trở thành trường THCS công lập bán trú đầu tiên của khu vực phía Đông TPHCM.

KHÁNH CHI