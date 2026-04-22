Ra mắt 2 phòng khám sức khoẻ cộng đồng ở phường Linh Xuân

Đó là hai phòng khám mang tên "Từ tâm - Linh Xuân vì sức khỏe cộng đồng" được đặt tại Trạm Y tế phường và "Phòng khám nghĩa tình Linh Xuân" đặt tại Phòng khám cơ sở Linh Xuân thuộc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.
Hai phòng khám trên thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thẻ BHYT và khám bệnh miễn phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Bé Hai - Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân cho biết, việc đưa vào vận hành hai phòng khám là sự thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngay tại cơ sở và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, mạnh thường quân để cùng chăm lo an sinh xã hội cho người dân, nhất là những người yếu thế.
Tại buổi lễ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM trao 50 triệu đồng hỗ trợ chương trình; Hội Doanh nghiệp phường Linh Xuân trao 500 triệu đồng để thực hiện hoạt động chăm lo an sinh xã hội tại 2 phòng khám.
Dịp này, chương trình trao tặng 200 thẻ BHYT và 800 thẻ khám bệnh miễn phí đến người dân trên địa bàn phường.