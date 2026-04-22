Sức sống cơ sở

Ra mắt 2 phòng khám sức khoẻ cộng đồng ở phường Linh Xuân

Ngày 22-4, Ủy ban MTTQ phường Linh Xuân (TPHCM) phối hợp Hội Doanh nghiệp phường, Trạm Y tế phường và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ra mắt 2 phòng khám vì sức khoẻ cộng đồng.

Đó là hai phòng khám mang tên "Từ tâm - Linh Xuân vì sức khỏe cộng đồng" được đặt tại Trạm Y tế phường và "Phòng khám nghĩa tình Linh Xuân" đặt tại Phòng khám cơ sở Linh Xuân thuộc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Phòng khám nghĩa tình Linh Xuân đặt tại Phòng khám cơ sở Linh Xuân thuộc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ảnh HỒNG NHƯ

Hai phòng khám trên thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thẻ BHYT và khám bệnh miễn phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM và nguyên Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn

Tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Bé Hai - Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân cho biết, việc đưa vào vận hành hai phòng khám là sự thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngay tại cơ sở và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, mạnh thường quân để cùng chăm lo an sinh xã hội cho người dân, nhất là những người yếu thế.

Các đơn vị ký kết phối hợp thực hiện mô hình phòng khám vì cộng đồng

Tại buổi lễ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM trao 50 triệu đồng hỗ trợ chương trình; Hội Doanh nghiệp phường Linh Xuân trao 500 triệu đồng để thực hiện hoạt động chăm lo an sinh xã hội tại 2 phòng khám.

Dịp này, chương trình trao tặng 200 thẻ BHYT và 800 thẻ khám bệnh miễn phí đến người dân trên địa bàn phường.

THU HƯỜNG

