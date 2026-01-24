Sức sống cơ sở

Phường Gia Định rộn ràng chuẩn bị quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

SGGPO

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Gia Định, TPHCM có kế hoạch tặng khoảng 1.500 suất quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Từ sáng sớm 24-1, trong căn phòng nhỏ ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định nhộn nhịp bởi các hoạt động chuẩn bị quà tết cho người dân.

Không khí nhộn nhịp chuẩn bị quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Gia Định. Video: MINH HẢI

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định chia sẻ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường có kế hoạch tặng khoảng 1.500 suất quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trị giá mỗi gói quà từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Đặc biệt, sản phẩm được chọn chủ yếu là hàng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và tự tay cán bộ của phường đóng gói, lên ý tưởng mẫu mã. Những phần quà này sẽ được trao trong dịp lễ hội xuân của phường, dự kiến diễn ra vào ngày 7-2.

gen-n-z7462293258993_ec2f38112ccaf463df74d72643b75f39.jpg
Những phần quà ý nghĩa chuẩn bị trao đến người dân. Ảnh: MINH HẢI

Cũng trong sáng 24-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định đã trao 150 suất cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường xuyên của phường vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần.

gen-n-z7462366884964_4c77fba26915c3f9c59e0516bf3e6729.jpg
Các tình nguyện viên phát cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MINH HẢI
MINH HẢI

Từ khóa

phường gia định TPHCM quà tết lễ hội xuân ấm áp nghĩa tình

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn