Phường Gia Định rộn ràng chuẩn bị quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Từ sáng sớm 24-1, trong căn phòng nhỏ ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định nhộn nhịp bởi các hoạt động chuẩn bị quà tết cho người dân.
Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định chia sẻ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường có kế hoạch tặng khoảng 1.500 suất quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trị giá mỗi gói quà từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Đặc biệt, sản phẩm được chọn chủ yếu là hàng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và tự tay cán bộ của phường đóng gói, lên ý tưởng mẫu mã. Những phần quà này sẽ được trao trong dịp lễ hội xuân của phường, dự kiến diễn ra vào ngày 7-2.
Cũng trong sáng 24-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định đã trao 150 suất cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường xuyên của phường vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần.