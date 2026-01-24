Phường Gia Định rộn ràng chuẩn bị quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Gia Định, TPHCM có kế hoạch tặng khoảng 1.500 suất quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ sáng sớm 24-1, trong căn phòng nhỏ ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định nhộn nhịp bởi các hoạt động chuẩn bị quà tết cho người dân.

Không khí nhộn nhịp chuẩn bị quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Gia Định. Video: MINH HẢI

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định chia sẻ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường có kế hoạch tặng khoảng 1.500 suất quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trị giá mỗi gói quà từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Đặc biệt, sản phẩm được chọn chủ yếu là hàng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và tự tay cán bộ của phường đóng gói, lên ý tưởng mẫu mã. Những phần quà này sẽ được trao trong dịp lễ hội xuân của phường, dự kiến diễn ra vào ngày 7-2.

Những phần quà ý nghĩa chuẩn bị trao đến người dân. Ảnh: MINH HẢI

Cũng trong sáng 24-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định đã trao 150 suất cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường xuyên của phường vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần.

Các tình nguyện viên phát cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MINH HẢI

MINH HẢI