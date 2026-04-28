Phường Xuân Hòa kết hợp với cơ sở giáo dục xây dựng phường kiểu mẫu

Chiều 28-4, UBND phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức hội nghị ký kết ghi nhớ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, trung học phổ thông nhằm hợp tác nghiên cứu, xây dựng các mô hình để xây dựng phường kiểu mẫu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Trần Văn Nam nhìn nhận: Hiện nay, địa phương cần ứng dụng các chuyên ngành về tài chính, quản trị công, chính trị, kiến trúc, mỹ thuật… vào thực tế để giúp địa phương có giải pháp triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

"Tôi mong muốn các trường đồng hành trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản trị và ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ; đồng thời tạo sân chơi, phát huy vai trò xung kích của sinh viên, học sinh trong các câu lạc bộ chuyển đổi số, khởi nghiệp và văn hóa nghệ thuật", đồng chí Trần Văn Nam chia sẻ.

Về các nội dung ký kết, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu, cho biết phường “đặt hàng” Trường Đại học Kinh tế TPHCM xây dựng mô hình phát triển kinh tế đô thị theo chiều sâu, ưu tiên các lĩnh vực thương mại – dịch vụ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, phường “đặt hàng” Trường Đại học kinh tế TPHCM và Trường Đại học Mở thực hiện xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm, kinh tế hộ gia đình gắn với văn hóa địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, phường Xuân Hòa “đặt hàng” Trường Đại học Kiến trúc TPHCM cùng nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển khai thác khu vực Công viên Phan Đình Phùng; phối hợp tổ chức và tham gia tư vấn, chấm điểm Hội thi thiết kế kiến trúc Công viên phường Xuân Hòa....

Tại hội nghị, đại diện các trường đánh giá cao các nội dụng ký kết tại phường. Đồng thời, các trường đề xuất cùng phường tổ chức những buổi tập huấn cho người dân, cán bộ phường trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực.

