Xã Nghĩa Thành thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

Nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), ngày 28-4, xã Nghĩa Thành (TPHCM) tổ chức 3 đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà 18 gia đình chính sách, người có công và Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nghĩa Thành tặng quà người có công trên địa bàn

Tại các điểm đến, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao phần quà trị giá 1 triệu đồng cho mỗi gia đình; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các gia đình cũng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của địa phương; cam kết chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực góp sức xây dựng quê hương.

* Dịp này, xã Châu Đức (TPHCM) cũng tổ chức các đoàn thăm, tặng quà 60 gia đình chính sách, người có công và Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Châu Đức thăm, tặng quà các gia đình chính sách

TRÚC GIANG