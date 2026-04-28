Sức sống cơ sở

Xã Nghĩa Thành thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

SGGPO

Nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), ngày 28-4, xã Nghĩa Thành (TPHCM) tổ chức 3 đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà 18 gia đình chính sách, người có công và Mẹ Việt Nam Anh hùng.

IMG_8605.jpeg
Lãnh đạo Đảng ủy xã Nghĩa Thành tặng quà người có công trên địa bàn

Tại các điểm đến, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao phần quà trị giá 1 triệu đồng cho mỗi gia đình; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các gia đình cũng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của địa phương; cam kết chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực góp sức xây dựng quê hương.

* Dịp này, xã Châu Đức (TPHCM) cũng tổ chức các đoàn thăm, tặng quà 60 gia đình chính sách, người có công và Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

IMG_8608.jpeg
Lãnh đạo Đảng ủy xã Châu Đức thăm, tặng quà các gia đình chính sách
TRÚC GIANG

Từ khóa

Nghĩa Thành người có công gia đình chính đạch 30-4 Tphcm xã Châu Đức

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn