3 ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng hơn 70.000 lượt khách

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lượng khách du lịch đến phường Vũng Tàu (TPHCM) rất đông. Ước tính trong 3 ngày nghỉ có khoảng hơn 70.000 lượt khách đến vui chơi, tắm biển tại Vũng Tàu.

Ngày 27-4, ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, khách du lịch bắt đầu đến Vũng Tàu nghỉ lễ từ ngày 24-4 (ước khoảng 5.000 lượt khách).

Sau đó, lượng khách du lịch cuối tuần tiếp tục tăng mạnh. Ngày 25-4, lượng khách tăng lên khoảng 19.000 lượt khách. Đông nhất là ngày 26 và 27-4, ước tính từ 25.000 - 29.000 lượt khách/ngày.

Dù kỳ nghỉ lễ ngắn ngày nhưng lượng khách du lịch đến Vũng Tàu rất đông

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại khu vực Bãi Sau, những ngày nghỉ lễ thời tiết đẹp và bãi biển sạch. Ngoài tắm biển, tham quan danh lam thắng cảnh, lượng khách du lịch tham gia các lễ hội ẩm thực tại khu vực công viên Thùy Vân và đường Mạc Thanh Đạm cũng rất đông.

Khách du lịch vui chơi ở biển Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Trung tâm cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết thêm, thời gian trước, biển Vũng Tàu xuất hiện nhiều sâu biển và sứa, tuy nhiên hiện tượng này chỉ diễn ra trong vài ngày. Những ngày gần đây, các bãi tắm đã trở lại bình thường nên du khách rất yên tâm khi tắm biển.

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong điều kiện đông người, lực lượng cứu hộ túc trực liên tục dọc bãi biển, thường xuyên phát loa cảnh báo và nhắc nhở các trường hợp bơi vượt khu vực cắm cờ giới hạn, tập trung đông người ở vùng nước sâu hoặc tiềm ẩn nguy hiểm.

Trong những ngày nghỉ lễ, các bãi biển ở Vũng Tàu luôn an toàn, sạch sẽ. Ảnh: QUANG VŨ

Theo báo cáo nhanh của phường Vũng Tàu, mặc dù lượng khách đông nhưng trong kỳ nghỉ, tình hình an ninh trật tự, an toàn bãi tắm, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các khu vực quản lý được đảm bảo ổn định. Công tác ứng trực, sẵn sàng xử lý tình huống được các bộ phận duy trì nghiêm túc, đúng quy định; không ghi nhận sự cố hay các trường hợp đột xuất, bất thường.

Lượng khách du lịch đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ. Ảnh: QUANG VŨ

Đặc biệt, do chuẩn bị tốt công tác phân luồng giao thông nên không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng vận động các cơ sở kinh doanh đưa vào phục vụ nhiều nhà vệ sinh miễn phí, nên du khách cảm thấy thoải mái hơn khi du lịch ở Vũng Tàu.

QUANG VŨ