Sức sống cơ sở

Phường Bình Lợi Trung tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng ngày 30-4

SGGPO

Tối 27-4, tại Công viên 91, đường Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung, TPHCM), Sở VH-TT TPHCM phối hợp với UBND phường Bình Lợi Trung tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin ngời sáng".

Chương trình là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).

Tiết mục ca múa "Tiến về Sài Gòn" mở màn Chương trình nghệ thuật "Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin ngời sáng" tại phường Bình Lợi Trung. Ảnh: THÚY BÌNH
NSƯT Phạm Thế Vĩ biểu diễn bài hát "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết, hướng tới tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Ca sĩ Quốc Đại biểu diễn ca khúc "Việt Nam tinh hoa". Ảnh: THÚY BÌNH
Tiết mục ca múa "Khát vọng hùng cường". Ảnh: THÚY BÌNH

Các tác phẩm Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Cung đàn mùa xuân, Thăm Bến Nhà Rồng, 50 năm Thành phố mang tên Bác, Việt Nam tinh hoa, Thương quá Việt Nam… được biểu diễn bởi các ca sĩ: NSƯT Phạm Thế Vĩ, Quốc Đại, Thanh Ngọc, Hà Vân, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà; nhóm ca Mắt Ngọc, VMO; vũ đoàn Chuông Gió, Nắng Mai.

THÚY BÌNH

Từ khóa

Bình Lợi Trung Phạm Thế Vĩ nhóm ca Mắt Ngọc Quốc Đại 30/4 Niềm tin ngời sáng

Tin cùng chuyên mục

