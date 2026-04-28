Phường Bình Lợi Trung tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng ngày 30-4

Chương trình là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).

Tiết mục ca múa "Tiến về Sài Gòn" mở màn Chương trình nghệ thuật "Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin ngời sáng" tại phường Bình Lợi Trung.

NSƯT Phạm Thế Vĩ biểu diễn bài hát "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người".

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết, hướng tới tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Ca sĩ Quốc Đại biểu diễn ca khúc "Việt Nam tinh hoa".

Tiết mục ca múa "Khát vọng hùng cường".

Các tác phẩm Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Cung đàn mùa xuân, Thăm Bến Nhà Rồng, 50 năm Thành phố mang tên Bác, Việt Nam tinh hoa, Thương quá Việt Nam… được biểu diễn bởi các ca sĩ: NSƯT Phạm Thế Vĩ, Quốc Đại, Thanh Ngọc, Hà Vân, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà; nhóm ca Mắt Ngọc, VMO; vũ đoàn Chuông Gió, Nắng Mai.

