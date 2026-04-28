Sức sống cơ sở

Khảo sát nhu cầu hỗ trợ đồng bào Khmer tại xã Long Hải

SGGPO

Sáng 28-4, Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM do ông Tăng Phước Lộc, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Long Hải (TPHCM) nhằm nắm bắt nhu cầu hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Khảo sát nhu cầu hỗ trợ đồng bào Khmer tại xã Long Hải

Hiện toàn xã Long Hải có 120 hộ với 560 nhân khẩu là người Khmer, sinh sống tại các ấp Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải Vân, Tân Phước, Lò Vôi, Hải Lâm, Hải Sơn và Phước Lộc. Phần lớn bà con làm nghề biển hoặc làm thuê và buôn bán nhỏ, thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

z7770447444352_1a4bb1cfd7a5d549874017ae4e126e8c.jpg
Đại diện bà con Khmer phát biểu tại buổi khảo sát.

Thời gian qua, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được triển khai hiệu quả. Đó là, 100% hộ Khmer đã thoát nghèo; khoảng 90% hộ tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ sử dụng điện lưới và nước sạch. Công tác hỗ trợ học tập cho con em được thực hiện kịp thời, đời sống văn hóa tinh thần được duy trì thông qua các hoạt động lễ hội truyền thống.

Tại buổi làm việc, đại diện các ấp và hộ dân Khmer kiến nghị địa phương hỗ trợ giải quyết thủ tục cấp giấy khai sinh cho một số trẻ em để có điều kiện đến trường; hỗ trợ sinh kế như vốn, phương tiện sản xuất; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hộ còn khó khăn.

z7770462559219_3aaaa0fe2026a1fb698b4db517fd5d1c.jpg
Ông Tăng Phước Lộc, Phó Giám đốc Sở Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Tăng Phước Lộc ghi nhận nỗ lực của xã Long Hải trong chăm lo đời sống đồng bào Khmer. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất các chính sách hỗ trợ cụ thể để Sở tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND thành phố ban hành chính sách an sinh xã hội đặc thù, góp phần giúp đồng bào Khmer ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

THÀNH HUY

Từ khóa

Long Hải TPHCM Khmer

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn