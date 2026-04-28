Phát hiện doanh nghiệp thiếu thủ tục hoạt động thể thao trên biển

Đoàn kiểm tra Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM xác định một doanh nghiệp chưa đủ điều kiện pháp lý để hoạt động thể thao trên biển, đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Ngày 27-4, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại khu vực bãi Sau, phường Tam Thắng (TPHCM).

Đoàn kiểm tra làm việc với Công ty CP Dịch vụ Thể thao Biển Vũng Tàu

Đoàn kiểm tra do bà Hoàng Thị Trang Phượng, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra - Pháp chế làm trưởng đoàn, đã làm việc với Công ty CP Dịch vụ Thể thao Biển Vũng Tàu.

Qua kiểm tra hồ sơ, doanh nghiệp xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp ngày 10-4-2026. Tuy nhiên, một số giấy tờ liên quan phương tiện thủy nội địa và điều kiện chuyên môn vẫn chưa đầy đủ, trong đó có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của nhiều mô tô nước đã hết hạn.

Một số cano của Công ty CP Dịch vụ Thể thao Biển Vũng Tàu tập kết tại công viên bãi Sau (ảnh chụp ngày 23-4-2026)

Kiểm tra thực tế tại khu vực Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tam Thắng, đoàn ghi nhận có 7 mô tô nước được tập kết. Đại diện doanh nghiệp cho biết các phương tiện này chưa được đưa vào khai thác do công ty mới thành lập và đang hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định tại Nghị định 36/2019 của Chính phủ.

Băng rôn quảng cáo chương trình được treo tại khu vực đường Thùy Vân (ảnh chụp ngày 23-4-2026)

Đoàn kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất hồ sơ, chỉ được phép tổ chức hoạt động khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về pháp lý, nhân sự chuyên môn và phương tiện.

Các cơ quan liên quan như lực lượng biên phòng, cảnh sát giao thông đường thủy cũng đề nghị tăng cường quản lý, đảm bảo phương tiện và người điều khiển đáp ứng đầy đủ quy định trước khi hoạt động trên biển.

NGUYỄN NAM