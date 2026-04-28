“Thành phố muôn sắc hoa” lan tỏa khắp phố phường

Phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” trên địa bàn TPHCM không dừng lại ở những tuyến đường rực rỡ sắc hoa mà còn trở thành một phong trào xã hội rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng sống và định hình diện mạo đô thị - nông thôn xanh, sạch, văn minh.

Nở rộ những “đường hoa”

Tại xã An Nhơn Tây, phong trào được cụ thể hóa bằng những công trình đường hoa quy mô lớn. Cuối năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây đã phát động “Lễ ra quân trồng hoa kiểng” trên tuyến đường 781 (ấp Xóm Thuốc) với chiều dài gần 4km, thu hút sự tham gia của hội viên hội nông dân, cán bộ xã, đông đảo người dân sinh sống hai bên tuyến đường. Không gian của tuyến đường được “thay áo mới” với màu xanh, màu vàng… của hoa lá, tạo nền tảng phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Hội Nông dân phường Bình Quới (TPHCM) tổ chức ra quân trồng cây xanh, vệ sinh môi trường trong tháng 3-2026

Chị Đào Thị Đêm, nông dân ấp Xóm Thuốc, chia sẻ, tuyến đường hoa thay cho hình ảnh nhếch nhác trước đây, góp phần cải thiện môi trường, làm cho ấp, xóm xanh, sạch, đẹp, mát mẻ; đặc biệt là đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích người dân chủ động chăm sóc cảnh quan. Các tuyến đường hoa trồng hoa sao nhái, hoa cúc, hoa ngũ sắc, dưới nền đất trồng hoa sam và nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ khác, có sức chống chịu tốt với khí hậu.

Theo bà Lê Ngọc Sương, Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, để đường hoa luôn tươi đẹp, phát triển tốt, chính quyền địa phương vận động người dân tham gia bảo vệ, chăm sóc hoa vào những ngày cuối tuần, làm tăng thêm bức tranh màu sắc cho những con đường.

Những ngày giữa tháng 4, chúng tôi có mặt tại tuyến đường hẻm Tổ 13 (ấp 20), xã Hưng Long, ghi nhận không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Hưởng ứng đợt ra quân trồng cây chuông vàng và cắt tỉa cây xanh do hội nông dân xã tổ chức, các hội viên Hội Nông dân của xã đã trồng mới cây chuông vàng, vệ sinh môi trường, dọn dẹp rác thải, làm sạch hành lang tuyến đường, tạo không gian thông thoáng.

Trong khi đó, tại phường Bình Thạnh, Trường mầm non 12 cũng vừa ra mắt công trình Trường học rực rỡ sắc hoa - điểm nhấn tiêu biểu trong chương trình “Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình”. Vườn hoa đa sắc được xây dựng ngay mặt tiền trường, tạo nên một không gian tươi mới và thân thiện. Bà Kiều Thị Mai Trang, Hiệu trưởng Trường mầm non 12, bày tỏ hy vọng hình ảnh những khóm hoa rực rỡ sẽ mang lại niềm vui, sự an toàn và gần gũi cho học sinh khi các em bước vào cổng trường; đồng thời tạo thêm động lực để giáo viên, phụ huynh cùng nhau chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn.

Hình thành lối sống xanh

Phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động giai đoạn 2025-2030 đang cho thấy sức lan tỏa sâu rộng với những con số ấn tượng. Đến nay, toàn thành phố đã hình thành gần 2.000 công trình, bao gồm các mô hình: tuyến đường hoa kiểu mẫu, hẻm hoa tự quản, ban công nở hoa, công sở - trường học xanh, không gian xanh tại cơ sở tôn giáo, hàng rào hoa và các điểm chuyển hóa từ bãi rác thành không gian xanh.

Không dừng ở kết quả về số lượng, phong trào còn huy động được nguồn lực xã hội hóa lớn, với hơn 12 tỷ đồng đóng góp từ doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, người dân đã trực tiếp tham gia với 13.669 ngày công lao động, thể hiện rõ vai trò chủ thể và tinh thần đồng thuận trong xây dựng môi trường sống.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cho biết, để phong trào tiếp tục phát triển và trở thành nét văn hóa đặc trưng trong đời sống nông dân thành phố, các cấp hội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền trên nền tảng số, phát huy vai trò nòng cốt của chi hội trong việc nhận chăm sóc các tuyến đường hoa, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để mở rộng không gian xanh.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ hội cũng được chú trọng, nhằm xây dựng đội ngũ “hạt nhân truyền cảm hứng” tại cơ sở, giúp phong trào không chỉ duy trì mà còn phát triển theo chiều sâu.

“Thành phố muôn sắc hoa” không đơn thuần là một phong trào chỉnh trang đô thị, mà đang từng bước trở thành một giá trị văn hóa mới - nơi mỗi người dân là một chủ thể tham gia, mỗi không gian sống là một “góc xanh” được chăm chút bằng ý thức và trách nhiệm.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phong trào này chính là sự kết tinh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng về một thành phố đáng sống của người dân TPHCM.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự quản trong cộng đồng. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã từng bước hình thành các khu dân cư xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố.

ĐỨC TRUNG