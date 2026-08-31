Xã Long Hải khai trương phố đi bộ, kích cầu kinh tế đêm

UBND xã Long Hải (TPHCM) vừa đưa vào hoạt động “Phố đi bộ và bãi tắm công viên đường Quy hoạch số 14”, nhằm góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, mở rộng cơ hội kinh doanh và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Phố đi bộ Long Hải nhìn từ trên cao.

Toàn bộ khu vực có tổng diện tích hơn 3.000m², được bố trí thành các phân khu chức năng, như tuyến phố đi bộ có các ki-ốt dịch vụ (rộng khoảng 180m²) với những gian hàng ẩm thực, giải khát, quà lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm OCOP địa phương theo định hướng “du lịch xanh”.

Khu vực còn có bãi tắm công cộng có diện tích khoảng 1.500m² dành cho các môn thể thao mặt nước như mô tô nước, kayak, dù lượn, flyboard...

Tại khu vực này sẽ được tổ chức các đêm nhạc Acoustic vào mỗi dịp cuối tuần và lễ tết.

Ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, việc đưa vào hoạt động tuyến phố đi bộ và phát triển các loại hình thể thao mặt nước là bước khởi đầu cụ thể hóa mô hình phát triển kinh tế đêm nhằm khai thác lợi thế cảnh quan biển và ẩm thực của địa phương

Bãi tắm sạch sẽ với điểm nhấn thả diều nghệ thuật.

Tại lễ khai trương, lãnh đạo xã yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải niêm yết và bán đúng giá, kiên quyết không để xảy ra nạn chèo kéo, tranh giành khách.

Các gian hàng ẩm thực cũng được yêu cầu niêm yết bảng giá và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Địa phương cũng kiên quyết không để xảy ra tình trạng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa tẩm ướp hóa chất hoặc các sản phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch Long Hải "An toàn - Thân thiện - Mến khách".

Một số hình ảnh về phố đi bộ và công viên bãi tắm

Phố ẩm thực Long Hải trước giờ khai trương

Đông đảo du khách đến với phố ẩm thực chiều 30-8

Công viên bãi tắm nhìn từ trên cao về đêm.

THÀNH HUY