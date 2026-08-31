Nhiều xã, phường triển khai các công trình dân sinh

Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2026), nhiều địa phương ở TPHCM đã thực hiện các công trình dân sinh ý nghĩa, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Công viên muôn sắc hoa”. Ảnh: THẢO NGUYỄN

Phường Chánh Hiệp tổ chức lễ khánh thành công trình “Công viên muôn sắc hoa”, đồng thời phát động thực hiện phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” năm 2026. Đồng thời, khởi công sửa chữa và bàn giao 7 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tổng kinh phí thực hiện các công trình 720 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng được hỗ trợ từ quỹ “Vì người nghèo” của phường, phần kinh phí còn lại do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành hỗ trợ.

Phường Chánh Phú Hòa khởi công dự án Trường Mầm non Hưng Hòa tại khu phố Hưng Lộc, với tổng kinh phí đầu tư hơn 85,6 tỷ đồng. Ban Vận động quỹ "Vì người nghèo" xã Bàu Bàng bàn giao công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lê Lịch, ngụ tại tổ 7, ấp Xà Mách.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương phối hợp chùa Hội An tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ khu phố Phú Mỹ 3.

THẢO NGUYỄN - MINH DUY