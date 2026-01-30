Phường Lái Thiêu: Nhiều ý tưởng sáng tạo trong thực hiện “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là một “không gian sống” giúp mọi người được trải nghiệm, tìm hiểu và học tập một cách chủ động, sáng tạo.

Chiều 30-1, Đảng ủy phường Lái Thiêu tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân

Sau thời gian phát động, cuộc thi thu hút 33 đơn vị là các chi bộ khu phố, trường học, cơ quan, đơn vị tham gia. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 19 mô hình, ý tưởng đạt yêu cầu vào vòng chung khảo; trong đó, 8 mô hình tiêu biểu được chấm điểm trực tiếp tại cơ sở, đánh giá mức độ triển khai, hiệu quả và khả năng lan tỏa trong thực tiễn.

Điểm đặc biệt là nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp các tư liệu như video, âm thanh, tài liệu, sách báo, các sản phẩm kể chuyện Bác Hồ… thông qua mã QR. Từ đó, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi trưng bày, mà trở thành một “không gian sống” giúp mọi người được trải nghiệm, tìm hiểu và học tập một cách chủ động, sáng tạo.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 21 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có ý tưởng sáng tạo, tính khả thi cao.

Theo đồng chí Ong Thụy Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Lái Thiêu, phường Lái Thiêu sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành điểm sinh hoạt văn hóa - chính trị quen thuộc trong cộng đồng dân cư.

Chia sẻ sau khi nhận giải Nhất, đồng chí Nguyễn Thị Bích, Bí thư Chi bộ khu phố Long Thới cho biết, quá trình xây dựng mô hình, chi bộ xác định Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi trưng bày, mà phải là địa chỉ sinh hoạt thường xuyên, gắn với đời sống và công tác dân vận tại khu phố. Cuộc thi là dịp để Chi bộ nhìn lại, bổ sung và hoàn thiện mô hình theo hướng gần dân, thiết thực hơn.

TÂM TRANG