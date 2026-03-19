Sức sống cơ sở

Phường Bình Phú (TPHCM) phấn đấu 100% khu phố không ma túy vào cuối năm 2027

SGGPO

Chiều 19-3, UBND phường Bình Phú tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú, đã quán triệt Nghị quyết 02 và Kế hoạch 41 của Đảng ủy phường về thực hiện Nghị quyết 02.

dsc-7698-2726-9454.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú Nguyễn Trường Thanh quán triệt nghị quyết tại hội nghị

Theo đó, phường Bình Phú phấn đấu năm 2026 có 30% khu phố đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; 100% cơ sở giáo dục, y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp không ma túy.

Năm 2027, phường tiếp tục hoàn thành 70% khu phố còn lại, hướng tới cuối năm 2027 đạt 100% khu phố không ma túy, xây dựng phường trở thành địa bàn không ma túy. Giai đoạn 2028-2030, địa phương tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, để xây dựng phường không ma túy cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. Đặc biệt, từng hộ dân phải nhận thức đầy đủ về hiểm họa, tác hại của ma túy.

DSC_7736.JPG
Chủ tịch UBND phường Bình Phú Nguyễn Huy Thắng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND phường Bình Phú đề nghị nâng cao trách nhiệm quản lý; kịp thời phát hiện, phản ánh những dấu hiệu bất thường, nhất là nơi có người tạm trú, lưu trú, di chuyển thường xuyên.

Tại hội nghị, đại diện Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04), đã giới thiệu trực quan các loại ma túy; cách nhận dạng các loại tội phạm, tệ nạn về ma túy.

DSC_7800.JPG
z7636969448070_cf041af34e2cbefe09a2944d7b30150f.jpg
Cán bộ Phòng PC04 giới thiệu các mẫu vật mô phỏng ma túy đến người dân
DSC_7832.JPG
Nghi thức ký cam kết tại hội nghị
THU HOÀI

Từ khóa

phường Bình Phú thành phố không ma tuý phường không ma túy ma túy đá tệ nạn về ma túy Nghị quyết 02

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn