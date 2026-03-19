Phường Bình Phú (TPHCM) phấn đấu 100% khu phố không ma túy vào cuối năm 2027

Chiều 19-3, UBND phường Bình Phú tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú, đã quán triệt Nghị quyết 02 và Kế hoạch 41 của Đảng ủy phường về thực hiện Nghị quyết 02.

Theo đó, phường Bình Phú phấn đấu năm 2026 có 30% khu phố đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; 100% cơ sở giáo dục, y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp không ma túy.

Năm 2027, phường tiếp tục hoàn thành 70% khu phố còn lại, hướng tới cuối năm 2027 đạt 100% khu phố không ma túy, xây dựng phường trở thành địa bàn không ma túy. Giai đoạn 2028-2030, địa phương tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, để xây dựng phường không ma túy cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. Đặc biệt, từng hộ dân phải nhận thức đầy đủ về hiểm họa, tác hại của ma túy.

Chủ tịch UBND phường Bình Phú đề nghị nâng cao trách nhiệm quản lý; kịp thời phát hiện, phản ánh những dấu hiệu bất thường, nhất là nơi có người tạm trú, lưu trú, di chuyển thường xuyên.

Tại hội nghị, đại diện Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04), đã giới thiệu trực quan các loại ma túy; cách nhận dạng các loại tội phạm, tệ nạn về ma túy.

