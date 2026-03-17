Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu tái định cư Đại học quốc gia TPHCM

Chiều 17-3, ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa (TPHCM) họp với Ban điều hành dự án Đại học Quốc gia TPHCM nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng khu tái định cư kéo dài nhiều năm qua.

Dự án khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM có quy mô hơn 643 ha, nằm trên địa bàn phường Đông Hòa và phường Linh Xuân. Theo báo cáo, đến nay phần dự án trên địa bàn phường Đông Hòa đã thu hồi 494/522 ha, còn lại hơn 27 ha. Tổng số hộ dân cần thu hồi giải phóng mặt bằng (gồm cả phường Linh Xuân còn hơn 28ha) khoảng 1.500 hộ.

Mới đây, phường Đông Hòa đã vận động thành công 8 hộ bàn giao mặt bằng, số hộ còn lại chưa đồng thuận, đang được xây dựng phương án xử lý để đảm bảo tiến độ.

Cuộc họp giữa UBND phường Đông Hòa với Ban điều hành dự án Đại học Quốc gia TPHCM, vào chiều 17-3

Về tái định cư đã bố trí 846 nền, số còn lại tiếp tục rà soát, hoàn thiện. UBND phường Đông Hòa cho biết, đang tổng hợp các kiến nghị của người dân liên quan đơn giá bồi thường, bố trí tái định cư để báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Dự án khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM là công trình trọng điểm quốc gia, định hướng phát triển đô thị khoa học hiện đại. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng phần còn lại trước ngày 15-4, tạo nền tảng đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

ĐÌNH DƯ