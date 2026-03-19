Sức sống cơ sở

Xã Hưng Long: Tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn

Hội nghị giao ban hàng tháng là sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy xã Hưng Long. Đây là dịp để lãnh đạo xã trao đổi trực tiếp với cơ sở để nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ địa bàn dân cư.

Sáng 19-3, tại Hội trường UBND xã Hưng Long, Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long (TPHCM) tổ chức hội nghị giao ban định kỳ tháng 3-2026 với cấp ủy các chi bộ ấp trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và bí thư các chi bộ ấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp 16 ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực về dân sinh như bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng giao thông - thủy lợi và thực hiện các chế độ, chính sách . Các ý kiến, kiến nghị được Thường trực Đảng ủy tiếp thu, giải đáp cụ thể.

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đề nghị các chi bộ ấp chủ động bám sát địa bàn, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội nghị giao ban hàng tháng là sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy xã Hưng Long cũng là hoạt động nhằm tăng cường dân chủ trong Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy tại cơ sở.

THIÊN BÌNH

