Phường Linh Xuân lan tỏa niềm tự hào 50 năm thành phố mang tên Bác

Tại vòng chung kết, 18 đơn vị xuất sắc mang đến những tác phẩm tái hiện sinh động hành trình phát triển của thành phố qua các biểu tượng tiêu biểu như Bến Nhà Rồng, Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Landmark 81, tuyến đường sắt đô thị số 1, hầm vượt sông Sài Gòn...
Qua từng mô hình, các chi bộ, đảng bộ gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa truyền thống và khát vọng phát triển, với các chủ đề “Kế thừa truyền thống - Kiến tạo tương lai”, “Đoàn kết - nghĩa tình - năng động - sáng tạo - hội nhập - phát triển”.
Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhận xét nhiều mô hình đã chọn cách kể câu chuyện về TPHCM qua dòng chảy từ quá khứ đến hiện tại. Một số tác phẩm khắc họa thành phố qua những lát cắt về các công trình tiêu biểu, phản ánh hành trình phát triển liên tục của đô thị mang tên Bác trong 50 năm qua.
Theo đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, cách tiếp cận này giúp những giá trị lịch sử và thành tựu phát triển của thành phố được truyền tải gần gũi, trực quan, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên.
Kết quả, Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở giành giải nhất với mô hình tái hiện TPHCM giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa và không ngừng phát triển.
Hai giải nhì thuộc về Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Chi bộ Trường THCS Xuân Trường.
Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và một số giải phụ.