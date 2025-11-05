Phường Nhiêu Lộc (TPHCM): Xin thêm biên chế cho bộ phận chuyên môn

Ngày 5-11, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng giám sát thực hiện kế hoạch số 249-KH/UBKTTW ngày 24-7-2025, của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương tại Đảng ủy phường Nhiêu Lộc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Nhiêu Lộc cho biết, ngay sau khi thành lập phường, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đi vào nền nếp; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn chủ động trong thực hiện nhiệm vụ nên công việc thông suốt.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi giám sát

Đại diện Đảng ủy, UBND và các ban, ngành phường Nhiêu Lộc cho biết thêm, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn như: Trụ sở của các cơ quan đơn vị có diện tích nhỏ chưa tạo được môi trường làm việc tốt nhất đối với cán bộ, công chức và người dân khi đến liên hệ công việc; chưa có hội trường lớn phục vụ hội nghị, họp; các trụ sở sinh hoạt của chi bộ khu phố còn thiếu nhiều…

Bí thư Đảng ủy phường Nhiêu Lộc báo cáo tại buổi giám sát

Bên cạnh đó, phường Nhiêu Lộc cũng kiến nghị, thành phố xem xét tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND phường; mỗi cơ quan chuyên môn tăng 1 phó trưởng phòng; Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng thêm 1 giám đốc chuyên trách (không do Phó Chủ tịch UBND kiêm nhiệm) và 1 phó giám đốc.

Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc báo cáo tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Võ Văn Dũng ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo Đảng ủy, UBND, cán bộ, công chức, viên chức phường Nhiêu Lộc để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt. Những khó khăn, vướng mắc tại buổi giám sát đã được tổ ghi nhận để tổng hợp báo cáo cấp trên, sớm có phương án giải quyết tháo gỡ.

VĂN ANH