Phường Phước Long (TPHCM): Đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với địa bàn đông dân nhập cư

Phường Phước Long (TPHCM) sẽ tập trung chỉnh trang đô thị kết hợp mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông rộng dưới 3m, các tuyến hẻm rộng dưới 2m.

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Phước Long (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Bí thư Đảng ủy phường Phước Long Phạm Hoài Minh Tân cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã tập trung nhiều giải pháp để cụ thể hóa nghị quyết đại hội, từ việc triển khai nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, cũng như việc kiểm tra và lãnh đạo cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện, từ đó trên 98% chỉ tiêu nghị quyết đều đạt và vượt.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường đặt ra 20 chỉ tiêu. Phường cũng đề ra các chương trình trọng tâm: Chỉnh trang đô thị kết hợp mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông rộng dưới 3m, các tuyến hẻm rộng dưới 2m trên địa bàn phường. Vận động nhân dân phấn đấu thực hiện cải tạo nâng cấp, mở rộng ít nhất 15 tuyến đường, hẻm, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Phường Phước Long cũng tập trung vận động xã hội hóa xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 10 công viên, khu sinh hoạt cộng đồng…

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng nhận xét, phường đã rất nỗ lực, phấn đấu thực hiện có kết quả tích cực các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phước Long phát huy lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trong phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng yêu cầu các chủ trương, chính sách, giải pháp đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng quy hoạch chung; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, môi trường và đời sống cộng đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phước Long nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Với địa bàn có nhiều dân nhập cư, đồng chí lưu ý phường Phước Long quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế cơ sở, các thiết chế văn hoá - thể thao cộng đồng. Đẩy mạnh chương trình chỉnh trang đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai công khai, minh bạch. Cùng với đó, tập trung giữ gìn an ninh trật tự, nhất là các khu nhà trọ; phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phước Long nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội, gồm 31 đồng chí. Đồng chí Phạm Hoài Minh Tân làm Bí thư Đảng ủy phường.

THU HƯỜNG