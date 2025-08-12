Phường Phước Thắng cần quản lý chặt chẽ về đất đai và xây dựng

Sáng 12-8, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phước Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh Đại hội đại biểu phường Phước Thắng, TPHCM

Phường Phước Thắng được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường 11, phường 12 trước đây với tổng diện tích tự nhiên 47,34km², dân số 73.942 người với 10 khu phố, 174 tổ dân cư. Đảng bộ có 33 chi bộ trực thuộc với 1.842 đảng viên. Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phước Thắng đề ra 2 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực thực tiễn, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, kết hợp đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; triển khai mô hình, giải pháp phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, gắn với chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời, phường tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường; trọng tâm là công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Trọng Hiếu nhấn mạnh, cần tập trung vận hành thông suốt hiệu quả vận hành theo chính quyền 2 cấp nhằm phục vụ người dân tốt hơn, gần dân. Gắn trách nhiệm đối với từng cán bộ, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra; tiếp tục bám sát các chủ trương của Thành ủy thực hiện 4 nghị quyết trụ cột: nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nghị quyết 66-NQ/TW về công tác thể chế hóa và nghị quyết 68 NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra các vụ vi phạm về trật tự xây dựng; chú trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trường Giang được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng.

PHÚ NGÂN