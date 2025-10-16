Đưa Thanh Hóa trở thành động lực tăng trưởng của cả nước

Sau 3 ngày làm việc (từ 14 đến 16-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã thành công tốt đẹp, mở ra trang mới cho sự phát triển của Thanh Hóa, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những động lực tăng trưởng của cả nước như chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã thành công tốt đẹp

Ba khâu đột phá

Tại phiên bế mạc đại hội ngày 16-10, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức, Đại hội đã thảo luận và thống nhất 5 quan điểm phát triển, 32 chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 32 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên, tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên…

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu bế mạc Đại hội

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Thanh Hóa đã chỉ ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt là 3 khâu đột phá để phát triển. Trong đó, xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông; hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hạ tầng khu vực miền núi; hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hạ tầng du lịch. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cơ sở 5 trụ cột là: cơ chế, chính sách, nhân lực, dữ liệu và công nghệ cao; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế mới (kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…); xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bộ mặt đô thị Thanh Hóa ngày càng hiện đại

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh; đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm, tuân thủ pháp luật, có khát vọng làm giàu chính đáng, có trách nhiệm với xã hội; đội ngũ chuyên gia giỏi đầu ngành, công nhân lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Diện mạo Thanh Hóa ngày càng khang trang, hiện đại

Khởi nguồn sáng tạo

Về dự và chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tin tưởng rằng, phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng của quê hương anh hùng; với khát vọng vươn lên, tinh thần cần cù, sáng tạo của con người Thanh Hóa; cùng tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực to lớn sẵn có; với tầm nhìn đột phá, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, cùng sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.

Thủ tướng tin tưởng Thanh Hóa sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng của cả nước, là vùng đất “Hội tụ tinh hoa – Khởi nguồn sáng tạo – Kiến tạo phát triển – Bừng sáng tương lai – Hiện thực hóa khát vọng – Nhân dân ấm no, hạnh phúc”.

Thanh Hóa trên đà phát triển mới

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ là nguồn động lực to lớn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội quyết nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị, ngay sau Đại hội tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Đại hội. Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tiễn.

Không gian phát triển của Thanh Hóa đang rộng mở

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của tỉnh phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ; phát huy ý chí tự lực tự cường và truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của quê hương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

